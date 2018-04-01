"الأعلى للثقافة" يناقش "رؤية جديدة لإعادة تنظيم فلسفة الأخلاق"

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، الثلاثاء المقبل، ندوة تحت عنوان "رؤية جديدة لإعادة تنظيم ميدان فلسفة الأخلاق"، وذلك بمقره بدار الأوبرا.



وذكر المجلس - في بيان - أن الندوة ستعقد تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس.. مشيرا إلى أن الندوة يقدمها الدكتور فيصل بدير أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، ويتحدث فيها الدكتور عزت قرني أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس سابقا ومقرر لجنة الفلسفة بالمجلس.