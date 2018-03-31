مرصد الأزهر يدين الحادث الإرهابي بمسجد ولاية كسلا في السودان

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الحادث الإرهابي الذي وقع في أحد المساجد بولاية كسلا بالسودان؛ وأدى إلى مصرع ثلاثة أشخاصٍ وإصابة ما يقرب من خمسة آخرين.



وأكد مرصدُ الأزهرِ لمكافحةِ التطرفِ، أنّ هذه الأعمال التي يتسبب فيها التشدد والغلو في الدين بعيدة كل البعد عن سماحة الإسلام ومبادئه، فالتشدد من أهم الأمور التي نهانا الشرع عنها، كما نهانا عن رفع الأصوات داخل المساجد لقدسية هذه الأماكن، فما بالنا بأناس يدخلونها حاملين السلاح، ليس ذلك فحسب، بل يريقون الدماء ويزهقون الأرواح ويقتلون الأنفس التي حرّم الله.



وكان الحادث قد وقع بعدما طلب شخص متشدد من إمام المسجد الحديث بعد صلاة العشاء، وعندما رفض الإمام طلبه، دخل في مشادة معه واستل سكينًا وهاجم به الإمام والمصلين، الأمر الذي دفع المصلين لقتله، وذلك بمسجد الشيخ إبراهيم عثمان بحي "مكرام".