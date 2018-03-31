لايبزيج يهزم هانوفر 3 /2 في الدوري الألماني

حقق فريق لايبزيج فوزا مثيرا من منافسه هانوفر 96 بثلاثية أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب اود ارينا فى الجولة الـ28 ضمن منافسات الالماني .





افتتح لايبزيج التهديف فى الدقيقة 16 عن طريق إيميل فورسبيرغ ، وأضاف ويلي أوربان الهدف الثاني فى الدقيقة 53 .





وتمكن فريق هانوفر 96 من أحراز الهدف الاول له فى الدقيقة 71 عن طريق ساليف ساني ، بينما عاد لايبزيج لإحراز الهدف الثالث فى الدقيقة 76 عن طريق يوسف بولسن .





واخيرا سجل نيكلاس فولكروغ الهدف الثاني لـ"هانوفر 96" فى الدقيقة 78 ، وفشل فى أحراز هدف التعادل لتنتهي المباراة 3 /2 لصالح لايبزيج.



