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رياضة

لايبزيج يهزم هانوفر 3 /2 في الدوري الألماني

السبت 31/مارس/2018 - 05:42 م
لايبزيج و هانوفر
لايبزيج و هانوفر 96
حسن العمدة
حقق فريق لايبزيج فوزا مثيرا من منافسه هانوفر 96 بثلاثية أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب اود ارينا فى الجولة الـ28 ضمن منافسات الالماني .

افتتح لايبزيج التهديف فى الدقيقة 16 عن طريق إيميل فورسبيرغ ، وأضاف ويلي أوربان الهدف الثاني فى الدقيقة 53 .

وتمكن فريق هانوفر 96 من أحراز الهدف الاول له فى الدقيقة 71 عن طريق ساليف ساني ، بينما عاد لايبزيج لإحراز الهدف الثالث فى الدقيقة 76 عن طريق يوسف بولسن .

واخيرا سجل نيكلاس فولكروغ الهدف الثاني لـ"هانوفر 96" فى الدقيقة 78 ، وفشل فى أحراز هدف التعادل لتنتهي المباراة 3 /2 لصالح لايبزيج.

وبهذه النتيجه يرتفع رصيد لايبزيج فى المركز الرابع برصيد 46 نقطة ، بينما تجمد فريق هانوفر 96 فى المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة .

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