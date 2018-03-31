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رياضة

شاهد.. مرتضى منصور: هاني زادة مسئول الجن والعفاريت في الزمالك

السبت 31/مارس/2018 - 05:48 م
صدى البلد
منتصر المرشدى
داعب المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك المهندس هانى زادة عضو المجلس أثناء اجتماعه مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم اليوم لتحفيزهم للفوز على الإسماعيلى فى الجولة الثلاثين للدورى الأثنين المقبل بالإسماعيلية.

وقال مرتضى منصور موجها حديثه لأحمد رفعت لاعب وسط الفريق الأبيض : "شوف يا بنى مين عاملك عمل .. فين المهندس هانى زادة مسئول الجن والعفاريت عندنا" .

وحرص مرتضى منصور على الاجتماع مع لاعبى الفريق قبل السفر غدًا إلى الإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق حتى موعد لقاء الدراويش فى الخامسة والنصف مساء الأثنين لطمأنتهم على مستحقاتهم المالية .


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