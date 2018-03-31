ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أردوغان يهدد رئيس وزراء كوسوفو: «سوف تدفع الثمن»

السبت 31/مارس/2018 - 05:47 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رشا عبد الخالق
شنَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومًا لاذعًا على راموش هاراديناي رئيس وزراء كوسوفو على خلفية إقالة الأخير لوزير داخليته ورئيس جهاز المخابرات بعد عملية اعتقال وتسليم 6 مواطنين أتراك إلى بلادهم.

وتوجه أردوغان إلى رئيس وزراء كوسوفو بالقول: "سوف تدفع الثمن".

وأقال هاراديناي أمس الجمعة وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي لعدم إبلاغه باعتقال الأتراك وترحيلهم.

وأعلنت السلطات في كوسوفو فتح تحقيق بشأن عملية الاعتقال والترحيل، فيما ما وصفه نشطاء حقوقيون بانتهاك لحقوق الإنسان.

وتم اعتقال الأتراك الستة في كوسوفو الخميس الماضي، بناء على طلب من تركيا بمزاعم صلتهم بمدارس مولتها حركة الداعية فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة انقلاب عام 2016.

من جانبها، قالت أنقرة إن الستة مسئولون عن استقطاب عناصر للانضمام لشبكة جولن، ومساعدة أشخاص متهمين بأنهم على صلات بالشبكة ليغادروا تركيا.

ترشيحاتنا

شاهد.. طريقة تحفيز مرتضى منصور للاعبى الزمالك للفوز على الإسماعيلى

إيهاب جلال يعلن قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي اليوم

«فى عيد ميلادها» دلال عبد العزيز تكشف عن الاسم الحقيقي لابنتها ايمي

حفاوة سعودية بالحفل الأول لتامر حسني في المملكة.. صور

شاهد.. قطة مصرية تتابع محمد صلاح بشغف في مباراة ليفربول مع كريستال بالاس

ضبط تشكيل عصابي سرق 135 ألف ريال ومصوغات ذهبية بكفر الشيخ

محمد صلاح يسجل هدفه رقم 29 ويقود ليفربول للتقدم على كريستال بالاس 2-1

شاهد.. منزل رمضان صبحي وحبيبة إكرامي في ستوك سيتي

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات إيمي سمير غانم

شاهد.. أسرع طريقة لعمل صينية الدجاج في الفرن من «سفرة وطبلية»

الجيش السوري يستعيد السيطرة على الغوطة الشرقية.. فيديو

إقبال كثيف للحصول على عضوية النادي الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

«سوبر موديلز» منى المنصورى فى جلسة تصوير خاصة قبل افتتاح «تيفانى فاشن ويك باريس» بدبى.. صور

شاهد.. قطة مصرية تتابع محمد صلاح بشغف في مباراة ليفربول مع كريستال بالاس

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر

مايلي سايرس بإطلالة الأرانب على غلاف مجلة Vouge.. صور

فيديو

بهيج حسين: المرأة المصرية أصبحت مواكبة للموضة العالمية.. فيديو
هوفنهايم يمطر شباك كولن بـ"نص" دستة أهداف فى الدوري الألماني ..فيديو
جيجي عوض: «سموكي أيز» تتراجع بشكل كبير في موضة ميك آب 2018.. فيديو
محمد صلاح يسجل أهدافا أكثر من 4 فرق إنجليزية.. فيديو
شاهد.. كيف تتناول «الاسباجيتي» دون إحداث فوضى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟