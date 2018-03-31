أردوغان يهدد رئيس وزراء كوسوفو: «سوف تدفع الثمن»

شنَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومًا لاذعًا على راموش هاراديناي رئيس وزراء كوسوفو على خلفية إقالة الأخير لوزير داخليته ورئيس جهاز المخابرات بعد عملية اعتقال وتسليم 6 مواطنين أتراك إلى بلادهم.





وتوجه أردوغان إلى رئيس وزراء كوسوفو بالقول: "سوف تدفع الثمن".





وأقال هاراديناي أمس الجمعة وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي لعدم إبلاغه باعتقال الأتراك وترحيلهم.





وأعلنت السلطات في كوسوفو فتح تحقيق بشأن عملية الاعتقال والترحيل، فيما ما وصفه نشطاء حقوقيون بانتهاك لحقوق الإنسان.





وتم اعتقال الأتراك الستة في كوسوفو الخميس الماضي، بناء على طلب من تركيا بمزاعم صلتهم بمدارس مولتها حركة الداعية فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة انقلاب عام 2016.



