الخبير السياحي محمد جبر عناني يكتب: مساء الخير ياريس‎



هذه ليست بعض كلمات تغنى بها حسين الجاسمى فقط ولكنها رسائل المصريين المخلصين أرسلوها عبر صناديق الانتخابات للرئيس السيسى فى جميع محافظات مصر بنسب تصويت تفاوتت معدلاتها وجاءت مؤشرات النتيجه الأسوأ على مستوى الجمهورية من حيث نسبة التصويت للأسف فى المدينه الباسله أما نسبة الأصوات الباطله فكانت النسبة الأعلى لبورسعيد أيضا ، الأمر الذى اثار تساؤلات كثيره عن أسباب ذلك بل طالب البعض على صفحات التواصل الاجتماعى بضرورة دراسة ما أسموه "بالظاهره" وتحليلها بشكل علمى.



وأعتقد أن نسبة الأصوات الباطله فى المدينه الحره جاءت كنتيجه طبيعيه جدا لعدة أسباب أهمها :



الفشل المستمر لسياسات المحافظ الغضبان التى أشعلت غضب الشارع البورسعيدى ودفعته للتصويت السلبى من البعض الى جانب عزوف الكثيرين عن المشاركه كرساله للقياده السياسيه بضرورة الاطاحه بالمحافظ الذى لم يستطع تحقيق طموحات أبناء بلده وجاءت سياساته بشكل متدنٍ لم يرتقِ الى مستوى تطلعات أبناء المدينه الباسله

حشد العاملين بمختلف قطاعات المحافظه بشكل مستفز واسلوب خاطئ من بعض المسئولين عن الادارات مما دفع بعض موظفى هذه الادارات لعملية التصويت السلبى نكاية فى مديريهم الذين أداروا العملية بأسلوب فج يفتقد للذكاء السياسى.



تصدر بعض الوجوه القديمه التى لفظها الشارع البورسعيدى للمشهد الانتخابى وبنفس السيناريو القديم والمبالغه فى عمل لافتات التأييد والمؤتمرات الدعائيه بطريقه مستفزه أساءت للرئيس وندد بها الكثيرون ممن أكدوا أن قيمة أموال الدعايه المستفزه كانت كفيله بحل مشكلة إسكان الشباب التى تعد هى الأكبر على الاطلاق فى محافظه بورسعيد

فشل أعضاء مجلس النواب فى قياده وتوجيه الناخبين واقناعهم بالنزول وتوعيتهم بأهمية المشاركه الايجابيه فى هذه المرحله الهامه و العصيبه من تاريخ مصر لاعطاء رساله للعالم كله والصمود أمام تحديات كثيره تواجهنا فى حربنا ضد الارهاب وخطوات الاصلاح الاقتصادى ، الأمر الذى كشف النقاب عن تدنى قوة الساده الاعضاء فى دوائرهم ورأى الناخبين فيهم.



وأخيرا أوجه رسالتى للسيد الرئيس بعد فوزه بولايه ثانيه مستحقه بجداره لاستكمال البناء والتنميه والقضاء على البؤر الارهابيه .. أقول لك سيدى الرئيس .. أن العدو الأخطر هو الفساد المستشرى فى المصالح الحكوميه وفى كل مفاصل الدوله ووجود الخلايا النائمه من أهل الشر وهم " السوس " الذى ينخر فى عظام الوطن ويسعى الى افشال كل جهود التنمية ... تخير القيادات المعاونة لك فى كل المستويات وننتظر منك القوه المفرطه فى التعامل مع هؤلاء الفاسدين الذين يتلاعبون بمقدرات الوطن و ننتظر أيضا تمكين أهل الخبره والعلم والشباب والكفاءات الطموحه بدلا من أصحاب الذمم الخربه و " المطبلاتيه " والوجوه القبيحه التى سئمها الشعب .. أتمنى منك أيضا زياده جرعة المصارحه مع الشعب والخروج اليهم لتوضيح الصوره فى مواقف كثيره كانت تتطلب ذلك بدلا من تركهم فريسه للقنوات والمواقع المشبوهه وصفحات اللجان الالكترونيه التابعه للجماعه الارهابيه التى تملأ مرتاديها بالطاقه السلبيه وتؤثر بالاحباط على الروح المعنويه لبسطاء المواطنين.. كل التحيه والتقدير والاحترام لأبطالنا فى القوات المسلحه و.. مساء الخير ياريس.

" من واحد كل همه مصر تبقى أحلى ، مساء الخير ياريس عايزينها تروق وتحلى .. وأنت ف ضهر الغلابه والناس الشقيانين والعدل أكيد هيمشى انشاله لو على مين .. كمل بنا المصانع وبنا المستشفيات.. خلى التعليم يليق بمقام المصريين " ....