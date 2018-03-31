مدير الفتوى: الأعمال الفنية نشرت صورة غير صحيحة عن الحموات

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإعلامَ والأعمالَ الفنية نشرت صورة غير صحيحة عن الحموات وصورتها بأن الحماةَ امرأة مُتسلطة مُستبدة غيورة وتخطط لخراب البيوت.



وأكد «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة»، أن هناك حموات لديهن الحِكمة والعدل، مشيرًا إلى أننا لسنا قادرين على مكانة الحماة، مُطالبًا بأن تكون المُعاملة في البيوت قائمةً على قول الله تعالى: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا».



وأوضح مدير الفتوى، أن «الحسن من القول»: بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحلم، ويعفو، ويصفح، يحكم بالعدل ولو على نفسه.









