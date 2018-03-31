محافظ شمال سيناء: انفراجة كبيرة في توفير السلع والمواد الغذائية

أعلن محافظ شمال سيناء ، اللواء عبد الفتاح حرحور ،اليوم السبت، أن هناك انفراجة كبيرة في توفير السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الأنواع .





وقال حرحور في لقائه مع رؤساء الشعب في الغرفة التجارية وعدد من التجار وبحضور الدكتور حسام رفاعي، رحمى بكير عضوي مجلس النواب عن العريش، إنه يتم التنسيق لإدخال السلع وتوزيعها على تجار الجملة والقطاعي والموزعين لتوصيلها الى المواطن المستهدف وهو المستهلك وبسعر مناسب، مشيرا الى أنه سبق الاتفاق على قيام تجار الجملة بتوزيع السلع على تجار التجزئة غير المستغلين، إلا أنه تلاحظ استغلال بعض التجار ورفع الأسعار والمغالاة على المواطنين ، وعدم تحقيق الهدف المطلوب بتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع وبالسعر المناسب.





وأكد المحافظ مجددا على إقرار كبار التجار والموزعين بالزام تجار التجزئة بالأسعار المحددة وتوصيل السلع الى مستحقيها وفقا لأسعار السوق وتحقيق هامش ربح مناسب.





وشدد المحافظ على رفضه لأسلوب التجار ببيع السلع في أكياس مختلطة ببضع ثمرات من كل نوع نظير مبالغ مبالغ فيها ، وقال إن هذا الأسلوب يعد استغلالا للمواطنين .. مطالبا بأن يتم البيع بالكيلو جرام وبالسعر المتفق لأسعار السوق .. محذا أي مخالف أو مستغل بإحالته الى النيابة العسكرية ، ومطالبا المواطنين بإبلاغ جهات الاختصاص عن أي تجاوز حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وكذا قيام مباحث التموين بدورها في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار .





من جانبهم عرض رؤساء الشعب في الغرفة التجارية المعوقات التي تواجههم في توصيل السلع وتوزيعها على تجار التجزئة لتوصيلها الى المواطنين بالسعر المناسب .





من جهته أكد الدكتور حسام رفاعي عضو مجلس النواب ، تأييد ودعم كل أبناء سيناء للقوات المسلحة وثقتهم في نجاح العملية الشاملة ، وأنهم على استعداد للتضحية بأرواحهم في سبيل الوطن ، وحتى نضمن المستقبل الأفضل للأجيال القادمة.





وأكد على توفير حصص وقود للمواطنين وفتح الطرق مع عودة الدراسة في المدارس والكليات والمعاهد .. مما يعد أكبر دليل على نجاح العملية الشاملة وعودة الحياة الى طبيعتها .





وبدوره ، طالب رحمى بكير عضو مجلس النواب ، بضرورة طرح السلع وكافة احتياجات المواطنين في الأسواق لعودة الحياة الى طبيعتها من خلال التجار والجمعيات الاستهلاكية والفئوية ، ولمنع كافة أنواع الاستغلال للمواطنين .





كما طالب بتوفير حصص وقود مناسبة للأطباء والمعلمين لامكان ممارسة عملهم فى خدمة الموطنين الى جانب دعم بعض الفئات ،ومنهم الصيادين وسائقى السيارات الأجرة وبائعى قطع غيار السيارات وغيرهم من الفئات المضارة ، حيث وافقت القوات المسلحة على دعمهم بكراتين مواد غذائية مجانا .





وأعلن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء جدول التنسيق لادخال السلع والمواد الغذائية وفقا لقرار زيادتها بنسبة 50% لتصبح بواقع 3 مرات أسبوعيا بالنسبة للخضروات ، أعلاف للماشية والدواجن بواقع مرة أسبوعيا، اللحوم المجمدة بواقع مرتين أسبوعيا ، الأسماك بواقع مرتين أسبوعيا ، البقوليات بواقع مرتين أسبوعيا ، السكر والأرز بواقع مرتين أسبوعيا ، وخامات الحلويات بواقع مرة أسبوعيا مع زيادة كمياتها بنسبة 50 % .. وكذلك سيارة فاكهة بواقع 3 مرات أسبوعيا ، وزيادة عدد المواشى للذبح بواقع 27 عجلا كل أسبوع .



