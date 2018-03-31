الجهاز الفني للزمالك يقسم اللاعبين لمجموعتين بمران اليوم

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بتقسيم اللاعبين الي مجموعتين وذلك علي هامش المران المقام حاليا علي ملعب النادي.





وتولي ايهاب جلال المدير الفني ونبيل محمود المدرب العام المجموعة الاولي والتي ضمت المهاجمين وصناع اللعب وبعض لاعبي الوسط.





وركز جلال مع هذه المجموعة علي بعض الجمل التكتيكية المعينة التي ينوي تنفيذها خلال لقاء الإسماعيلي المقرر بعد غد بالإسماعيلية في الجوله الـ 30 كما قام بتصحيح بعض الأخطاء.



