ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الجهاز الفني للزمالك يقسم اللاعبين لمجموعتين بمران اليوم

السبت 31/مارس/2018 - 07:13 م
صدى البلد
منتصر المرشدي - ملك موسى
قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بتقسيم اللاعبين الي مجموعتين وذلك علي هامش المران المقام حاليا علي ملعب النادي.

وتولي ايهاب جلال المدير الفني ونبيل محمود المدرب العام المجموعة الاولي والتي ضمت المهاجمين وصناع اللعب وبعض لاعبي الوسط.

وركز جلال مع هذه المجموعة علي بعض الجمل التكتيكية المعينة التي ينوي تنفيذها خلال لقاء الإسماعيلي المقرر بعد غد بالإسماعيلية في الجوله الـ 30 كما قام بتصحيح بعض الأخطاء. 

في المقابل، قاد حمد ابراهيم المدرب العام وايمن عبدالعزيز المدرب المساعد المجموعة الاخري حيث قام هؤلاء اللاعبون بتنفيذ بعض الامور الفنية.

ترشيحاتنا

شاهد.. كيف تتناول «الاسباجيتي» دون إحداث فوضى

أردوغان يهدد رئيس وزراء كوسوفو: «سوف تدفع الثمن»

شاهد.. طريقة تحفيز مرتضى منصور للاعبى الزمالك للفوز على الإسماعيلى

احذر .. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت مصاب بمرض " الكبد الدهني"

شاهد.. حريق هائل بخط غاز الجلالة بالسويس

الجيش السوري يستعيد السيطرة على الغوطة الشرقية.. فيديو

بث مباشر .. مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني

شعبة السيارات: قرار استيراد السيارات الكهربائية المستعملة صائب بشرط

«نقل البرلمان» توافق على تقنين أوضاع «أوبر وكريم»

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

محمد صلاح يعادل رقم "دروجبا" القياسي في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل أهدافا أكثر من 4 فرق إنجليزية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فتحي: من الفخر أن أمثل بلدي في قائمة أفضل لاعبي العالم.. صورة

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

«سوبر موديلز» منى المنصورى فى جلسة تصوير خاصة قبل افتتاح «تيفانى فاشن ويك باريس» بدبى.. صور

النجم الساحلي يتعثر أمام الملعب القابسي

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر

فيديو

شاهد.. خماسية لـ البايرن ميونيخ في شباك بوروسيا دورتموند خلال الشوط الأول
زيزو يتعرض للطرد في هزيمة درامية لفريقه البرتغالي 4-3 بعد التقدم 3-0 .. فيديو
سحر نصر: إنشاء منطقة حرة في نويبع لضخ الاستثمارات وتوفير فرص عمل.. فيديو
مصممة أزياء: المصممون المصريون لديهم براعة غير مسبوقة.. فيديو
ريم هلال: «الديفيليهات» تجعل المرأة أكثر اطلاعاً على الموضة العالمية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟