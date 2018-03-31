سمير رؤوف: توقعات باستمرار خفض سعر الفائدة إلى 4% بنهاية العام

قال سمير رءوف خبير أسواق المال، إن خفض معدلات التضخم إلى 14 % عزز من قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة 1%، مشيرا إلى أن القرار سيدفع الأموال إلى الخروج من البنوك لتحقيق معدلات ربحية أعلى من البنوك من خلال الدوران في سوق العمل.



وأوضح رءوف لـ "صدى البلد"، أن القرار يعزز من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى زيادة نشاط الأسواق والبورصة ويساهم فى عودة سيولة كبيرة للأسواق وزيادة الطلب على السلع والخدمات.



وأشار خبير أسواق المال إلى أن تراجع معدلات التضخم يكشف عن سير البنك المركزي فى اتجاه التخفيض المستمر لأسعار الفائدة، متوقعا تخفيض أسعار الفائدة من 3% إلى 4 % حتى نهاية العام.



ونوه رءوف إلى أن البنك المركزي يهدف إلى استمرار تخفيض أسعار الفائدة بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم، متوقعا أن يتم تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالمركزي المقبل قبل شهر رمضان المبارك ثوم عودة خفض معدلات الفائدة حتى نهاية العام الجاري.