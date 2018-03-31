افتتاح المعرض الفني لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

افتتح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، اليوم السبت، المعرض الفني لذوي الاحتياجات الخاصة المقام في قاعة "حامد عويس" بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.



وقال وزيري إن وزارة الآثار اتخذت إجراءات وتدابير لتمكين جميع فئات المجتمع من زيارة المتاحف والمعارض الأثرية وتذليل أية عقبات قد تواجههم، بالإضافة إلى تنفيذ معارض وورش عمل للمشاركة المجتمعية، وإتاحة الدخول المجاني لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار- خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الثقافة الدكتور خالد العناني - إلى أن الوزارة قامت بتوفير لافتات مكتوبة بطريقة "برايل"، وأتاحت لمس المعروضات بمعرض "تقدر تشوف بإيدك" بالمتحف المصري لمساعدة المكفوفين، كما قامت بتوفير أفلام بلغة الإشارة لمساعدة الصم والبكم خلال جولاتهم بالمتاحف والمعارض فضلا عن إطلاق قناة على "اليوتيوب" بلغة الإشارة.



وأشاد الدكتور مصطفى وزيري باللوحات الفنية، والتي قام أصحابها من ذوي القدرات الخاصة بتقديم شرح واف عن مضمونها.



ومن جانبه، أكد علي سعيد مدير متحف الفنون الجميلة، أن هذه الفعالية تأتي في إطار التعاون بين وزارتي الآثار والثقافة، مشيرا إلى أن قاعة "حامد عويس" التي يقام بها المعرض تستضيف معارض لكبار الفنانين المعاصرين والراحلين.. مؤكدا أن الأعمال الفنية التي قدمها ذوي القدرات الخاصة لا تقل عن أعمال هؤلاء الفنانين وإبداعاتهم.



وعقب المعرض، أقيمت احتفالية شاركت فيها فرقة فنون الإعاقة التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية، قدمت خلالها الفرقة مجموعة من اللوحات الاستعراضية، بالإضافة إلى عرض تحت عنوان "رسالة" الذي وجه خلاله ذوى القدرات الخاصة رسالة للمجتمع بأكمله.



وقال مصطفى جابر مدرب الفرقة، إن الفرقة شاركت بمهرجان متحدي الإعاقة بالمدينة الشبابية بأبي قير عام 2016، وكما حصلت على المركز الأول بمهرجان الأقصر الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل الذي أقيم بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2015، كما قدمت عروضا بمهرجان "في حب الإسكندرية" الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية 2017، وشاركت أيضا في حفل ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي أقيم هذا العام، هذا إلى جانب العروض الفنية المختلفة التي تقدمها الفرقة بالمراكز الثقافية المختلفة داخل وخارج الإسكندرية .



جدير بالذكر أن فرقة فنون الإعاقة تم تأسيسها عام 2013، تتكون من 40 عضوا تتنوع إعاقتهم ما بين الذهنية والسمعية، وتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2015، وتم تخصيص قصر ثقافة الشاطبي لإقامة البروفات، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة.