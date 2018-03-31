«العربي لحقوق الإنسان»: المصريون أفشلوا جميع محاولات تشويه الانتخابات

قال رئيس مؤسسة المجلس العربي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد، إن المصريين أفشلوا جميع محاولات الغرب لتشويه العملية الإنتخابية الرئاسية، موضحا أن أكبر دليل على ذلك هو نزاهة العملية الإنتخابية وتراجع وكالة "رويترز" عن تقاريرها المغلوطة عن الانتخابات.





أكد "عبد الجواد" إن المؤسسة دشنت حملة بعنوان " كلنا نازلين علشانك يامصر" وذلك من أجل توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات والذهاب إلى صناديق الإقتراع.



