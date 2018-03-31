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أخبار البلد

«العربي لحقوق الإنسان»: المصريون أفشلوا جميع محاولات تشويه الانتخابات

السبت 31/مارس/2018 - 07:05 م
صدى البلد
أماني نوار
قال رئيس مؤسسة المجلس العربي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد، إن المصريين أفشلوا جميع محاولات الغرب لتشويه العملية الإنتخابية الرئاسية، موضحا أن أكبر دليل على ذلك هو نزاهة العملية الإنتخابية وتراجع وكالة "رويترز" عن تقاريرها المغلوطة عن الانتخابات. 

أكد "عبد الجواد" إن المؤسسة دشنت حملة بعنوان " كلنا نازلين علشانك يامصر" وذلك من أجل توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات والذهاب إلى صناديق الإقتراع. 

أشار إلى أن المشاركة الكثيفة للمصريين فى الانتخابات الرئاسية، التى جرت أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، يؤكد إيجابية الشعب وأكبر برهان على تماسكه وإصراره على خيار المشاركة والتصويت لصالح مصر واستقرارها.

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