شاهد.. شكوك حول وقوع جوهرة وسعد الصغير في شباك مقالب رامز جلال

أثيرت حالة من الشك على مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع الراقصة الروسية جوهرة والمطرب الشعبي سعد الصغير، ضحية لمقالب رامز جلال لهذا العام، بعدما تداول رواد "السوشيال ميديا صورا للثنائي وهما في روسيا مع الفنانة اللبنانية رزان مغربي التي تتعاون مع «مقالب رامز» هذا العام.



وزادت حالة الشكوك بعد الأخبار التي أكدت أن رزان مغربي تدبر المقلب مع رامز جلال هذا العام، الأمر الذي جعل العديد من رواد مواقع التواصل يعيدون تداول صور «جوهرة وسعد» التي شاركها الأخير عبر انستجرام قبل شهر.



ويجهز رامز جلال تصوير برنامح مقالب لشهر رمضان المبارك هذا العام، في روسيا التي سيقام عليها أيضا فعاليات كأس العالم لكرة القدم، وتم اقتراب صناع البرنامج من اختيار اسمه، ومن المرجح أن يكون "رامز تحت الثلج".

