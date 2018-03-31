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فكر دينى

مجلس «صالح كامل» بالأزهر يبحث المخطط الاستراتيجي للمرحلة القادمة

السبت 31/مارس/2018 - 07:13 م
مجلس صالح كامل للاقتصاد
مجلس "صالح كامل للاقتصاد الإسلامي"
محمد شحتة
وجه الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر الشريف، الشكر للشيخ صالح كامل على دعمه المتواصل والمستمر في سبيل دعم مركز الاقتصاد الإسلامي بالجامعة.

أوضح بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس إدارة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر بحضور كل من الدكتور عوض الثبيتى، نائبا عن الشيخ صالح كامل، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد برس، مدير المركز، والدكتور محمد يونس، عميد كلية التجارة، والدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، والدكتوره زهيرة عبدالحميد، عميدة كلية التجارة بنات جامعة الأزهر، والدكتور نزيه عبد المقصود، وكيل كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور ضياء الناروز، أمين سر المجلس.

من جانبه أكد الدكتور محمد برس، مدير المركز، أن خطة المركز المستقبلية تتضمن النهوض والارتقاء بالمركز من خلال مخطط استراتيجي يتم وضعه حاليا ليتم وضع المركز على خريطة المراكز العالمية، من خلال بحث تنظيم دورات تدريبية فى مجال الاقتصاد الإسلامي وتنظيم دورات تدريبية فى اللغات، والتنمية البشرية، بجانب مخطط استراتيجى لعقد المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية إضافة للقاءات الطلابية.

وأوضح برس أن المركز لا يمنح درجة الماجستير أو الدكتوراه، مؤكدا أنه مركز بحثى فقط.
مجلس «صالح كامل» بالأزهر يبحث المخطط الاستراتيجي للمرحلة القادمة
مجلس «صالح كامل» بالأزهر يبحث المخطط الاستراتيجي للمرحلة القادمة
مجلس «صالح كامل» بالأزهر يبحث المخطط الاستراتيجي للمرحلة القادمة
مجلس «صالح كامل» بالأزهر يبحث المخطط الاستراتيجي للمرحلة القادمة

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