بعد افتتاحه مهرجان برلين.. تعرف على إيرادات فيلم Isle of Dogs

حقق فيلم isle of dogs، مبلغ 4,051,274 مليون دولار أمريكي عقب مرور أسبوع على طرحه بالسينمات الأمريكية، محتلاً المركز الخامس عشر بلائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ" بوكس أوفيس".





وكان فيلم isle of dogs افتتح الدورة الأخيرة من مهرجان برلين السينمائي الدولي للمخرج ويس اندرسون، الذي سبق وافتتح المهرجان الألماني العريق بعدة أفلام روائية.





وتدور قصة الفيلم حول جزيرة في (اليابان)، حيث يوجد طفل صغير يناضل فى بحثه المُضني عن كلبه، ويشارك في الأداء الصوتي للفيلم سكارليت جوهانسون , إدوارد نورتون , بيل موري , تيلدا سوينتون , براين كرانستون , ييف شرايبر.