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رياضة

«رودريجيز» يضيف الثاني لـ"البايرن" في شباك بروسيا دورتموند ..فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 07:07 م
جيمس رودريجيز
جيمس رودريجيز
حسن العمدة
أحرز جيمس رودريجيز الهدف الثاني لفريقه بايرن ميونيخ فى شباك بوروسيا دورتموند ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب أليانز أرينا فى الجولة الـ28 ضمن منافسات الدوري الالماني .

جاء هدف البايرن الثاني فى الدقيقة 14 عن طريق رودريجيز عقب تلقيه عرضية رائعة من دافيد ألابا سددها علي الفور فى شباك حارس مرمي دورتموند .

كان البايرن قد افتتح التهديف فى الدقيقه 5 عن طريق ليفاندوفسكي ، عقب تلقية تمريرة متقنة من زميلة سددها فى شباك حارس مرمي بوروسيا دورتموند .

ويحتل بايرن ميونيخ فى المركز الاول برصيد 66 نقطة ، بينما يأتى بروسيا دورتموند فى المركز الثالث برصيد 48 نقطة .

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