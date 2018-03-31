«رودريجيز» يضيف الثاني لـ"البايرن" في شباك بروسيا دورتموند ..فيديو

أحرز جيمس رودريجيز الهدف الثاني لفريقه بايرن ميونيخ فى شباك بوروسيا دورتموند ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب أليانز أرينا فى الجولة الـ28 ضمن منافسات الدوري الالماني .



جاء هدف البايرن الثاني فى الدقيقة 14 عن طريق رودريجيز عقب تلقيه عرضية رائعة من دافيد ألابا سددها علي الفور فى شباك حارس مرمي دورتموند .



كان البايرن قد افتتح التهديف فى الدقيقه 5 عن طريق ليفاندوفسكي ، عقب تلقية تمريرة متقنة من زميلة سددها فى شباك حارس مرمي بوروسيا دورتموند .



ويحتل بايرن ميونيخ فى المركز الاول برصيد 66 نقطة ، بينما يأتى بروسيا دورتموند فى المركز الثالث برصيد 48 نقطة .