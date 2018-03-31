علي جمعة: الأشراف 40 مليون نسمة منتشرون في العالم

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق إن أبناء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماتوا جميعهم فى حياته ولم يتبق من ذريته إلا "الحسن، والحسين"، أبناء الإمام على بن أبى طالب ابن عم الرسول، وزوج ابنته السيدة فاطمة رضى الله عنها، ورغم أن السبطين الحسن والحسين أنجبا كثيرًا نظرًا لكثرة زوجاتهما فإن جميع أبنائهما ماتوا ولم يبق منهم إلا ثلاثة أبناء فقط.



وأضاف جمعة خلال برنامج " والله أعلم" على فضائية " سي بي سي": من خلال هؤلاء الأبناء الثلاثة أصبحت ذريتهم تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون منتشرين فى أرجاء الأرض وهم السادة الأشراف وآل البيت معروفين بالاسم ومسجل أسماؤهم وصولًا إلى أجدادهم".

