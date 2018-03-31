زيزو يتعرض للطرد في هزيمة درامية لفريقه البرتغالي 4-3 بعد التقدم 3-0 .. فيديو

تعرض صانع الالعاب المصري الشاب أحمد سيد مصطفى "زيزو" للطرد في هزيمة درامية لفريقه موريرينسي أمام فريق بورتيمونينسي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة مساء اليوم السبت في الدوري البرتغالي الممتاز.



وشهدت المباراة أحداثا مثيرة حيث تقدم موريرينسي بثلاثة أهداف نظيفة في الدقائق 38 و40 و52 ، ثم سجل بورتيمونينسي هدفين في الدقيقتين 56 و64.



وظل موريرنسي متقدما 3-2 حتى الدقيقة 90 والأخيرة من عمر المباراة ، وفي الوقت بدل الضائع احتسب حكم المباراة ركلتي جزاء متتاليتين لفريق بورتيمونينسي في الدقيقتين 92 و94 سجل منهما الهدفين الثالث والرابع ليحول تأخره 2-3 الى فوز قاتل 4-3 في الوقت بدل الضائع.



وقام حكم المباراة في الوقت بدل الضائع باشهار 3 بطاقات حمراء لثلاثة من لاعبي فريق موريرينسي من بينهم زيزو بسبب ركلات الجزاء والاعتراض.