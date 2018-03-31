«مولر» يضيف الثالث لـ"البايرن" ويقضي علي أمال بوروسيا دورتموند .. فيديو

أحرز توماس مولر الهدف الثالث لفريقه بايرن ميونيخ فى شباك بوروسيا دورتموند ، خلال الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب أليانز أرينا فى الجولة الـ28 ضمن منافسات الدوري الالماني .



جاء هدف البايرن الثالث فى الدقيقه 23 عن طريق مولر ، عقب تلقية عرضية متقنة من زميلة خميس رودريجيز وسددها علي الفور فى شباك حارس مرمي بروسيا دورتموند ، معلنا الهدف الثالث.



ونجح البايرن في إحراز الهدف الثاني فى الدقيقة 14 عن طريق رودريجيز عقب تلقية عرضية رائعه من دافيد ألابا وسددها علي الفور لتسكن شباك حارس مرمي دورتموند ، معلنا الهدف الثاني لفريقه .



وافتتح البايرن التهديف فى الدقيقه 5 عن طريق ليفاندوفسكي ، عقب تلقية تمريرة متقنة من زميلة وسددها علي الفور لتسكن شباك حارس مرمي بوروسيا دورتموند ، معلنا الهدف الاول لفريقه .



ويحتل بايرن ميونيخ فى المركز الاول برصيد 66 نقطة ، بينما جاء بوروسيا دورتموند فى المركز الثالث برصيد 48 نقطة .