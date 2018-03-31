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أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يمنع مظاهرات الفلسطينيين في القدس.. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 07:12 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يمنع مظاهرات الفلسطينيين في القدس
وكالات
قمعت قوات الاحتلال وقفة احتجاجية نظمها نشطاء في القدس، عصر اليوم السبت، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال مسيرة العودة الكبرى أمس.

واحتشد العشرات في باب العامود وهتفوا ضد الاحتلال وعدوانه، ورفعوا العلم الفلسطيني، فيما هاجم جنود الاحتلال المشاركين بالوقفة واعتدوا عليهم بالأيدي ودفعوهم من مكان الاعتصام.

وكان 16 فلسطينيا قد لقوا مصرعهم أمس الجمعة وأصيب نحو 2000 آخرون جراء قمع جنود الاحتلال لمسيرة "العودة الكبرى" على حدود القطاع.

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