طارق فهمي: المصريون سيجنون ثمار الإصلاحات الاقتصادية بعد 4 أشهر.. فيديو

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، إن المصريين سيجنون ثمار الإصلاح الاقتصادي والتغييرات في السياسات المالية، خلال العام الجاري 2018، ما بين فترة من 4 أشهر لـ8 شهور، مُشيرا إلى أن ذلك وفقا لتقارير دولية أمريكية والاتحاد الأوروبي.



وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن كل المؤشرات تؤكد أن بنية الاقتصاد المصري أصبحت مؤهلة لأن تؤدي دورا جيدا، وأن مصر أصبحت جزءا من اقتصاد عالمي في منطقة بها اضطرابات اقتصادية عصيبة.



وأكد أن الدولة المصرية لديها بنية اساسية كاملة تؤهلها لجذب الاستثمار ونحن أمام اقتصاد واعد، ونحتاج إلى إرادة اقتصادية مباشرة تملكها الحكومة، وأشاد بجهود الدولة خلال الفترة المقبلة في تكثيف برامج الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية التي كانت ضرورة لتواكب الإصلاحات الاقتصادية، معتبرا أنها لم تأخذ حقها إعلاميا، ولم تظهر بالشكل الذي يعادل المجهودات التي بذلت.



وأشار إلى أن كافة التقارير العالمية تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتقترح أنه على الدولة المصرية، خلال الفترة المقبلة، ضرورة توزيع العبء الاقتصادي على الشرائح المجتمعية التي تتأثر والأكثر تضررا وتأثرا بصورة مباشرة .