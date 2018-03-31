رئيس البرلمان مهنئاً «أبو شقة» برئاسة الوفد: قوة للمجتمع والحياة السياسية

تقدّم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بخالص التهنئة للمستشار بهاء الدين أبو شقة بعد فوزه برئاسة حزب الوفد فى الانتخابات التى أجريت، أمس الجمعة، وسط أجواء من الديمقراطية، مؤكدا أن فوز بهاء أبو شقة برئاسة "بيت الأمة " يعد قوة كبيرة للمجتمع المصرى وإثراء للحياة السياسية وتأكيداً لقوة العملية الديمقراطية فى الأحزاب.
وقال عبد العال في بيان له، إن بيت الأمة يعد أحد أعمدة الحياة السياسية، ذلك الحزب العريق الذى طالما أثرى الحياة الحزبية والسياسية فى مصر، والذى نعول عليه الكثير فى استعادة هذه الحياة حيويتها وفعاليتها من جديد فى تلك المرحلة التاريخية المفصلية التى تمر بها الدولة المصرية.