رئيس البرلمان مهنئاً «أبو شقة» برئاسة الوفد: قوة للمجتمع والحياة السياسية

تقدّم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بخالص التهنئة للمستشار بهاء الدين أبو شقة بعد فوزه برئاسة حزب الوفد فى الانتخابات التى أجريت، أمس الجمعة، وسط أجواء من الديمقراطية، مؤكدا أن فوز بهاء أبو شقة برئاسة "بيت الأمة " يعد قوة كبيرة للمجتمع المصرى وإثراء للحياة السياسية وتأكيداً لقوة العملية الديمقراطية فى الأحزاب.



