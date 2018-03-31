ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس البرلمان مهنئاً «أبو شقة» برئاسة الوفد: قوة للمجتمع والحياة السياسية

السبت 31/مارس/2018 - 07:17 م
على عبد العال رئيس
على عبد العال رئيس مجلس النواب
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
تقدّم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بخالص التهنئة للمستشار بهاء الدين أبو شقة بعد فوزه برئاسة حزب الوفد فى الانتخابات التى أجريت، أمس الجمعة، وسط أجواء من الديمقراطية، مؤكدا أن فوز بهاء أبو شقة برئاسة "بيت الأمة " يعد قوة كبيرة للمجتمع المصرى وإثراء للحياة السياسية وتأكيداً لقوة العملية الديمقراطية فى الأحزاب.

وقال عبد العال في بيان له، إن بيت الأمة يعد أحد أعمدة الحياة السياسية، ذلك الحزب العريق الذى طالما أثرى الحياة الحزبية والسياسية فى مصر، والذى نعول عليه الكثير فى استعادة هذه الحياة حيويتها وفعاليتها من جديد فى تلك المرحلة التاريخية المفصلية التى تمر بها الدولة المصرية.

ترشيحاتنا

إيطاليا تستدعي السفير الفرنسي بسبب دخول مرحاض وإجراء تحليل «بول»

«أبوتريكة» خارج استديو مباراة ليفربول وكريستال بالاس

استئصال ورم بوزن 70 رطلاً من فخذ مراهق.. فيديو وصور

شاهد.. هدف محمد صلاح «القاتل» لليفربول في مرمى كريستال بالاس

شاهد.. مرتضى منصور لـ لاعبى الزمالك: «اللى متجوز يرفع إيده»

رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك: أبوتريكة تعرض لدرس قاسٍ.. فيديو

شاهد.. حريق هائل بخط غاز الجلالة بالسويس

أردوغان يهدد رئيس وزراء كوسوفو: «سوف تدفع الثمن»

وزارة الإسكان تطرح أراضي بالمدن الجديدة

شاهد.. عمرو عبد الحق يكشف موقف الزمالك الأخير من عبد الله السعيد

شعبة السيارات: قرار استيراد السيارات الكهربائية المستعملة صائب بشرط

حيلة بسيطة لمنع تغير لون التفاح بعد تقطيعه.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فتحي: من الفخر أن أمثل بلدي في قائمة أفضل لاعبي العالم.. صورة

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

«سوبر موديلز» منى المنصورى فى جلسة تصوير خاصة قبل افتتاح «تيفانى فاشن ويك باريس» بدبى.. صور

النجم الساحلي يتعثر أمام الملعب القابسي

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر

فيديو

شاهد.. خماسية لـ البايرن ميونيخ في شباك بوروسيا دورتموند خلال الشوط الأول
زيزو يتعرض للطرد في هزيمة درامية لفريقه البرتغالي 4-3 بعد التقدم 3-0 .. فيديو
سحر نصر: إنشاء منطقة حرة في نويبع لضخ الاستثمارات وتوفير فرص عمل.. فيديو
مصممة أزياء: المصممون المصريون لديهم براعة غير مسبوقة.. فيديو
ريم هلال: «الديفيليهات» تجعل المرأة أكثر اطلاعاً على الموضة العالمية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟