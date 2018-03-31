تقارير روسية تكشف أسباب نجاة ابنة الجاسوس سكريبال في بريطانيا

سلطت الصحف الروسية، اليوم السبت، الضوء على تحسن حالة ابنة الجاسوس الروسي، يوليا سكريبال، التي تعرضت لحادث تسمم في مدينة سالزبوري البريطانية.



وقالت صحيفة "جازيتا.رو" الروسية، إن يوليا سكريبال استعادت وعيها في المستشفى وأصبحت تستطيع الأكل والشرب بنفسها، لافتة إلى أن السلطات البريطانية تأمل في أن تتحسن حالتها لأخذ أقوالها حول الحادث.



ونقلت الصحيفة عن خبراء في السموم قولهم إن تحسن حالة ابنة الجاسوس الروسي تنفي رواية السلطات البريطانية حول تعرض الأبنة ووالدها لغاز "نوفيتشوك" السام.



وقال خبير السموم، أليكسي فودوفزوف، في تصريح للصحيفة، إن السلطات البريطانية تتعمد إخفاء يوليا سكريبال وتكتفي فقط بالتحدث عن تحسن حالتها الصحية، مضيفًا: "حتى الآن لم ير احدا يوليا. إذا رأينا الحالة فبإمكاننا أن نحدد ما حدث بالفعل".



وأوضح العضو السابق بلجنة الأسلحة البيولوجية بالأمم المتحدة، إيجور نيكولين، في تصريح آخر لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن تحسن حالة يوليا دليل على عدم تعرضها لغاز "نوفيتشوك" كما تعتقد السلطات البريطانية.



وأضاف نيكولين أن هذه الحقيقة تدحض رواية رئيسة الوزراء البريطانية حول تعرض سكريبال وابنته لغاز نوفيتشوك السام".



كان العقيد السابق في المخابرات العسكرية الروسية، سيرجي سكريبال، وابنته يوليا سكريبال، تعرضًا لحادث تسمم في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 مارس، حيث تتهم السلطات البريطانية موسكو بمحاولة اغتيالهما باستخدام غاز "نوفيتشوك" السام، وهو ما تنفيه موسكو.