«البرلمان» يرحب بمبادرة «أبو شقة» لاجتماع الأحزاب السياسية مع «الوفد»

بعث الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب والمتحدث باسم البرلمان، برقية تهنئة الى المستشار بهاء أبوشقة بعد فوزه فى الانتخابات التى جرت امس برئاسة حزب الوفد العريق خلفًا للدكتور السيد البدوى الذى أنتهت ولايته رئيسًا للحزب.



