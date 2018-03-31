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برلمان

«البرلمان» يرحب بمبادرة «أبو شقة» لاجتماع الأحزاب السياسية مع «الوفد»

السبت 31/مارس/2018 - 07:20 م
الدكتور صلاح حسب
الدكتور صلاح حسب الله
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
بعث الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب والمتحدث باسم البرلمان، برقية تهنئة الى المستشار بهاء أبوشقة بعد فوزه فى الانتخابات التى جرت امس برئاسة حزب الوفد العريق خلفًا للدكتور السيد البدوى الذى أنتهت ولايته رئيسًا للحزب.

أكد "حسب الله" خلال برقية تهنئته، أن أبو شقة يستحق رئاسة حزب الوفد لمدة أربع سنوات قادمة، مشيداً بالانتخابات التى تمت داخل حزب الوفد فى جو ديمقراطى بين كافة المرشحين المنافسين له فى الانتخابات، معرباً عن ترحيبه بمبادرة المستشار بهاء ابو شقة فى عقد اجتماعاً للأحزاب السياسية مع حزب الوفد، مؤكداً أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الاحزاب السياسية لمواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات التى تواجه مصر داخلياً وخارجيا.

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