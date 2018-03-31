نجمات هوليوود يستقبلن أعياد الربيع بإطلالات مبهجة.. صور

قبل أيام من أعياد الربيع المعروفة في الغرب بأسم "Easter day "، استقبلت نجمات هوليوود الموسم الربيعي على طريقتهن الخاصة بعدد من الاطلالات التي حملت روح البهجة والسعادة.



وظهرت المغنية الامريكية زيندايا بإطلالة مبهجة تتماشي مع أجواء الربيع و Easter day مرتدية بلوفر سماواي وتنورة مليئة بالورود.



أما النجمة اللاتينية صوفيا فيرجارا شوهدت برفقة زوجها الممثل الأمريكي جو مانجانيلو بفستان أبيض مليء بالورود ذات الألوان الفاتحة.



اختارت كريسي تيجان فستانا زهريا من قماش الشيفون يتناسب مع حملها حيث اقتربت من ولادة طفلها الثاني من المغني الشهير جون ليجند.

