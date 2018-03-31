برلمان بلجيكي يخفض إعانة أمير البلاد بسبب زي عسكري

صوت البرلمان بلجيكي على خفض إعانة وبدل الأمير الحاكم إلى 270 ألف دولار سنويًا، بعد ارتكابه سلسلة من الأخطاء المحرجة خاصة فعلته الأخيرة.





جاء القرار بعد ذهاب الأمير في مهمة دبلوماسية صينية، وهو مرتدي الزي العسكري دون موافقة الحكومة.





صوت مجلس النواب يوم الجمعة بأغلبية 93 صوتًا مقابل 23 بتخفيض لمرة واحدة من حوالي 40،000 جنيه إسترليني من هباته السنوية البالغة نحو 270،000 جنيه إسترليني.



