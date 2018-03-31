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برلمان

السويدي لـ «أبو شقة»: نثق في قيادتكم الحكيمة لكيان «الوفد»

السبت 31/مارس/2018 - 07:26 م
بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
سارة يسن - أحمد أيمن
تقدم المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر بالتهنئة للمستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بمناسبة فوزه برئاسة حزب الوفد في الانتخابات التي جرت أمس الجمعة.

وقال السويدي في تهنئته لـ"أبو شقة": "أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي بائتلاف دعم مصر بخالص التهاني بفوزكم برئاسة حزب الوفد في انتخابات نزيهة ومشرفة تليق بهذا الكيان السياسي العريق".

وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر: "ونحن إذ نهنئكم على هذا الفوز المستحق، فإننا نثق في قيادتكم الحكيمة وما لكم من خبرة برلمانية وسياسية، أن يواصل حزب الوفد القيام بدوره التاريخي كقوة سياسية فاعلة يساهم في إثراء الحياة السياسية في مصر، والعمل جنبا إلى جنب مع كل القوى السياسية والوطنية من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة".

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