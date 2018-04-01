ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

للرجال و النساء « فياجرا» طبيعية فور تناولها

الأحد 01/أبريل/2018 - 07:04 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أكد الدكتور أحمد صبرى أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة أن هناك نوعا من الأعشاب شبيهة بالزنجبيل يعتبر فياجرا طبيعية للرجال والنساء فور تناوله ويحسن كثيرا من القدرة الذكورية ويؤدى إلى دفء فى العلاقة الزوجية.

وقال "صبرى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هذه العشبة هى عشبة " الخولنجان " مشيرا إلى أن عشبة الخولنجان تشبه الزنجبيل بأغلب تفاصيلها وعلاجاتها فهى تشعر الجسم بالدفء الشديد خاصة فى الشتاء وتعتبر معقمة للمعدة والزكام والرشح والروماتيزم .

نصح " أخصائي التغذية " بتناولها مع الحليب او العسل 50ج خولنجان مع كيلو عسل نخلطهم ونأخذ ملعقة صغيرة قبل كل وجبة .
دكتور تغذية أحمد صبرى دكتور تغذية أحمد صبرى

ترشيحاتنا

اليوم.. إجراء القرعة اليدوية لــ600 "شقة" بالتجمع الثالث

شاهد..حريق ضخم في مطار بريطاني يثير الرعب بين الركاب

صحف الإمارات.. إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية غدا.. إدانات دولية واسعة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأرض.. وموسكو تحذر مواطنيها من السفر إلى بريطانيا

تعرف على موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك بالدوري الممتاز

برلماني: السنوات الأربعة المقبلة أعوام حصاد المشروعات

مدير الأهلي: نسعى للحصول على أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي..«فيديو»

مشروب سحرى وفعال للقضاء على الكرش

الشيطان يعظ.. ترامب المتورط بفضائح تحرش يعلن «شهر الكذب» للتوعية منه.. وضحاياه مستمرات في كشف تلاعبه بهن

مكرم محمد أحمد: السنوات الـ4 القادمة ستشهد إنجازات في كل المجالات

تعرف على حكمة منة فضالي لجمهورها

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

"مدبولي": طرح 43 ألف شقة بـ"سكن مصر" للحجز خلال 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين

الهلال السعودي يصل الإمارات لمواجهة العين.."صور"

طرق تنسيق البنطلونات الواسعة للمحجبات..«صور»

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة "الحذاء الذهبي".. و3 لاعبين يلاحقونه.. أرقام وصور

فيديو

16 معلومة في البيان 17 القوات المسلحة.."فيديو"
شاهد.. بيان القوات المسلحة رقم 17 من العملية سيناء 2018
اكتشفي 4 طرق جديدة لإعداد "الرنجة"
أكثر من طريقة لتحضير الشوربة
تعرف على سر بكاء أحلام على مسرح The Voice..«فيديو»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟