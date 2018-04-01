للرجال و النساء « فياجرا» طبيعية فور تناولها

أكد الدكتور أحمد صبرى أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة أن هناك نوعا من الأعشاب شبيهة بالزنجبيل يعتبر فياجرا طبيعية للرجال والنساء فور تناوله ويحسن كثيرا من القدرة الذكورية ويؤدى إلى دفء فى العلاقة الزوجية.



وقال "صبرى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هذه العشبة هى عشبة " الخولنجان " مشيرا إلى أن عشبة الخولنجان تشبه الزنجبيل بأغلب تفاصيلها وعلاجاتها فهى تشعر الجسم بالدفء الشديد خاصة فى الشتاء وتعتبر معقمة للمعدة والزكام والرشح والروماتيزم .



نصح " أخصائي التغذية " بتناولها مع الحليب او العسل 50ج خولنجان مع كيلو عسل نخلطهم ونأخذ ملعقة صغيرة قبل كل وجبة .