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أخبار العالم

«العفو الدولية» تكشف مأساة النساء داخل السجون الإيرانية

السبت 31/مارس/2018 - 07:30 م
العفو الدولية تكشف
العفو الدولية تكشف مأساة النساء داخل السجون الإيرانية
قسم الخارجي
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا نددت فيه بالاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة التي تتعرض لها 11 سيدة، اللاتي ينتمين إلى جماعة دراويش جنابادي الصوفية، واعتبرت أن ما يتعرضن له داخل المعتقلات غير الإنسانية يدخل ضمن ملف اضطهاد الأقليات في إيران.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "راديو سوا" التابع إلى مكتب الإذاعات الدولية الأمريكية التسي يتم تمويله من الكونجرس الأمريكي، اليوم السبت، جاء بالتقرير أن النساء المعتقلات في سجن شهر ري يواجهن ظروفا غير إنسانية كما لا يسمح لهن الحصول على محامين.

وأضاف التقرير أن بعض النساء المعتقلات بحاجة ماسة إلى تلقي الإسعافات بشكل عاجل بسبب حدوث إصابات نتجت من تعرضهن للضرب خلال الاعتقال.

وكانت النساء الإيرانيات قد اعتقلن خلال أحداث التظاهرات في الـ19 من فبراير الماضي، بالعاصمة الإيرانية طهران، والتي شهدت اشتباكات بين أعضاء جماعة جنادباي الصوفية وقوات الأمن الإيرانية.

يذكر أن سبب تلك التظاهرات يرجع لاعتقال السلطات الإيرانية عدد من أعضاء الجماعة من دون سبب واضح، الأمر الذي دعا أفراد جنابادي للتظاهر اعتراضا على ذلك.

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