مع اقتراب الاحتفال "بشم النسيم".. 5 نصائح قبل تلوين البيض



بيض كبير غير طازج

يجب عليك اختيار بيض كبير الحجم، وأن لا يكون طازجًا، لو كان سينتهي بك الأمر إلى تقشيره وأكله، لأنه مع مرور الوقت، يفقد البيض ثاني أكسيد الكربون والرطوبة، ما يجعل من السهل تقشيره.



استخدمي الخل

عندما تلوني البيض استخدمي الخل لأنه يعمل على جعل الألوان باهية، بالإضافة إلى أنه يعمل على تثبيت الصبغة على قشر البيض.



الماء الدافئ

يفضل أن تخلطي الصبغة أو ملون الطعام مع ماء دافيء أو ساخن، لأنه يساعد في عملية تثبيت اللون على قشر البيض، مقارنة بالماء البارد.



طريقة إزالة الصبغة من اليد

يسبب تلوين البيض فوضى كبيرة، ورغم ذلك فهناك الكثير من الوصفات على الإنترنت، التي قد تساعدك في إزالتها وفي بعض الأحيان لن تعمل، ولكن صودا الخبز مع الخل هي الطريقة الأفضل والأسرع في إزالة الصبغة والألوان من اليدين. ورغم أن الخل يساعد في تثبيت الألوان، إلا أن له القدرة على إزالتها أيضا.



متى يكون البيض آمنا؟

نكره إهدار الطعام ، لذلك قد نضطر لأكل بيض "شم النسيم". ولا تقلقون من صحية الصبغة أو الألوان، حيث تتميز معظمها بأنها مستخلصة من النباتات الآمنة، ولكن يجب أن تبتعدوا عن الألوان والصبغات الكيميائية، ولا تأكلوا البيض الذي كسر أثناء اللهو به. ​

مع اقتراب الاحتفال بأعياد الربيع أو "شم النسيم" يزداد شغف الأطفال للاستعداد لهذه المناسبة، التي تدخل السعادة على قلوبهم، ولعل أكثر شيء تفعله الأمهات يجلب السرور للأطفال هو تلوين البيض، ولكن نجاح هذه العملية يتوقف على بعض الظروف.وكشف موقع "كيتشن" عن 5 نصائح لتلوين البيض، نذكرها في السطور التالية: