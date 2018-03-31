تركيا تفتح جبهة جديدة في أوروبا.. وأنقرة تشعل أزمة بعد ترحيل 6 أتراك من كوسوفو.. وبريشتينا تفتح تحقيقاً بعد إقالة وزير الداخلية ورئيس المخابرات.. وأردوغان يهدد رئيس وزراء كوسوفو: ستدفع الثمن

تركيا تتهم 6 أتراك بالتعاون مع حركة "فتح الله جولن" المتهمة بتدبير الانقلاب الفاشل

رئيس الوزراء الكوسوفي يعلن أن مسئولين أمنيين رحلوا الأتراك دون علمه

الأزمة تشعل احتجاجات ضد تركيا في شوارع كوسوفو

تصاعدت منذ يومين حدة أزمة جديدة أشعلتها تركيا، مع كوسوفو هذه المرة، في أعقاب ترحيل 6 مواطنين أتراك من كوسوفو، التي أعلنت اليوم فتح تحقيق في الواقعة، بعد ما تبين أن مسئولين أمنيين يقفون وراء الأمر دون علم القيادة الكوسوفية.





بدأت الأزمة الخميس الماضي، حين أعلنت شرطة كوسوفو أنها ألقت القبض على ستة مواطنين أتراك على صلة بمدارس تمولها حركة رجل الدين فتح الله كولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016.





ووصل الأتراك الستة إلى العاصمة التركية أنقرة الخميس على طائرة خاصة قادمة من كوسوفو، فيما أفادت تقارير إخبارية أن إعادتهم تمت في إطار عملية مشتركة بالتعاون بين المخابرات التركية والكوسوفية.





وخرج رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي خرج بتصريح اتضح منه أن الترحيل كان قرارًا من السلطات التركية، وأكد أنه لم يكن على علم بقرار تركيا بترحيل 6 مواطنين من كوسوفو إلى بلادهم، بتهمة الإنتماء إلى جماعة فتح الله جولن.





وقال هاراديناي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم، في عملية نفذتها وكالة المخابرات في كوسوفو، تم ترحيل 6 مواطنين أتراك، أنا باعتباري رئيس الوزراء، لم أكن على علم بهذا الأمر، ولذلك سأقوم بكل الإجراءات التي وفرها لي القانون والدستور بالبلاد".





وكانت هذه بالتحديد نقطة التحول في الأزمة، فبعدها نظم العشرات من الطلاب في مدرسة تركيا بكوسوفو تظاهرات ضد ترحيل الحكومة التركية لـ6 معلمين في المدرسة بتهمة الإنتماء إلى جماعة فتح الله جولن.





وأشار عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن الحكومة التركية ستقوم بترحيل المعلمين الستة دون الحصول على تصريح من الحكومة في كوسوفو، وذلك ضمن الإجراءات التي تقوم بها تركيا ضد كل شخص معارض في البلاد.





وحمل الطلاب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية داخل مطار كوسوفو، وأمام المدرسة لافتات تطالب بعد ترحيل المُعلمين إلى تركيا مرة أخرى، وتطالب بعودتهم إلى عملهم.





وأصدر رئيس الوزراء هاراديناي أمس الجمعة قرارًا بإقالة وزير الداخلية فلامور سيفاج ورئيس جهاز المخابرات دريتون غاشي، اللذين تصرفا دون علمه في هذه القضية.





وقالت صحيفة "زمان" التركية إن رئيس كوسوفو ورئيس وزرائها ووزير خارجيتها أكدوا أن ترحيل مواطنين أتراك مرتبطين بحركة الخدمة إلى تركيا عملية غير قانونية.





وشددوا على أنهم يتابعون القضية ويستخدمون كل صلاحياتهم الدستورية والقانونية على الصعيدين المحلي والدولي في هذا الصدد.





وأعلن هاراديناي اليوم أن سلطات بلاده فتحت تحقيقا في واقعة ترحيل الأتراك الستة، وقال اليوم السبت بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في كوسوفو "قررنا اليوم بدء تحقيق مع كل أجهزة (الدولة) التي كانت على صلة باعتقال وترحيل الأتراك الستة".



