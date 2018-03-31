الآثار تنظم احتفالية «لمسة وفاء» لذوي الإعاقة في الإسكندرية.. صور

نظّمت وزارة الآثار اليوم السبت احتفالية لذوي الإعاقة تحت شعار "لمسة وفاء" بقاعة احتفالات متحف الفنون الجميلة بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، التابعة لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة،بحضور د.مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.





وقالت رشا كمال، مدير إدارة التنمية الثقافية بوزارة الآثار، إن الاحتفالية جاءت في إطار الاحتفال بعام "الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي دشنته الدولة مطلع العام الجاري، حيث يقام الحفل تحت إشراف كل من المكتب الفني لوزير الآثار وإدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، وإعداد تهاني زكريا نوح، مسؤول الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الآثار.



