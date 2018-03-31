«هنيئا للوفد برئيسه الجديد».. رئيس البرلمان: «أبو شقة» إضافة للحزب والحياة السياسية.. «السويدي»: نثق في قيادة المستشار الحكيمة.. و«الشريف»: قادر على لم شمل الوفديين

رئيس البرلمان مهنئًا «أبو شقة» برئاسة الوفد:
قوة للمجتمع والحياة السياسية
السويدي لـ «أبو شقة»:
نثق في قيادتكم الحكيمة لكيان «الوفد»
متحدث البرلمان يرحب بمبادرة «أبو شقة» لاجتماع الأحزاب السياسية مع «الوفد»
برلمانية المؤتمر تهنئ "أبو شقة" برئاسة الوفد
تقدم عدد من نواب البرلمان وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بخالص التهنئة للمستشار بهاء الدين أبو شقة بعد فوزه برئاسة حزب الوفد فى الانتخابات التى أجريت، أمس الجمعة، مؤكدين أن الانتخابات جرت وسط أجواء من الديمقراطية.
وقال الدكتور علي عبدالعال، إن فوز بهاء أبو شقة برئاسة "بيت الأمة" يعد قوة كبيرة للمجتمع المصرى وإثراء للحياة السياسية وتأكيد لقوة العملية الديمقراطية فى الأحزاب.
وأضاف عبد العال في بيان له، أن بيت الأمة يعد أحد أعمدة الحياة السياسية، ذلك الحزب العريق الذى طالما أثرى الحياة الحزبية والسياسية فى مصر، والذى نعول عليه الكثير فى استعادة هذه الحياة حيويتها وفعاليتها من جديد فى تلك المرحلة التاريخية المفصلية التى تمر بها الدولة المصرية.
بدوره تقدم المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر بالتهنئة للمستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بمناسبة فوزه برئاسة حزب الوفد، قائلا: "أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي بائتلاف دعم مصر بخالص التهاني بفوزكم برئاسة حزب الوفد في انتخابات نزيهة ومشرفة تليق بهذا الكيان السياسي العريق".
وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر: "ونحن إذ نهنئكم على هذا الفوز المستحق، فإننا نثق في قيادتكم الحكيمة وما لكم من خبرة برلمانية وسياسية، أن يواصل حزب الوفد القيام بدوره التاريخي كقوة سياسية فاعلة يساهم في إثراء الحياة السياسية في مصر، والعمل جنبا إلى جنب مع كل القوى السياسية والوطنية من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة".
في سياق متصل، بعث الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب والمتحدث باسم البرلمان، برقية تهنئة الى المستشار بهاء أبوشقة بعد فوزه برئاسة حزب الوفد العريق خلفًا للدكتور السيد البدوى الذى أنتهت ولايتة رئيسًا للحزب.
وأكد حسب الله خلال برقية تهنئته، ان أبو شقة يستحق رئاسة حزب الوفد لمدة أربع سنوات قادمة، مشيدا بالانتخابات التى تمت داخل حزب الوفد فى جو ديمقراطى بين كافة المرشحين المنافسين له فى الانتخابات، معربا عن ترحيبه بمبادرة المستشار بهاء ابو شقة فى عقد اجتماعا للأحزاب السياسية مع حزب الوفد مؤكدا اهمية التنسيق والعمل المشترك بين الاحزاب السياسية لمواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.
وفي هذا الصدد، أعرب النائب احمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن ثقته فى قدرة رئيس الوفد الجديد على لم شمل الوفديين وعودة الطيور الوفدية المهاجرة الى بيت الامة مجددا.
وأكد الشريف انه من خلال زمالته وقربه من المستشار بهاء ابو شقة يستطيع ان يؤكد لكل الوفديين انه شخصية سياسية رفيعة المستوى لا تسعى الا للصالح العام ولم يسع ابدا الى جاه او منصب فهو دائما يعمل فى جميع المناصب السياسية والبرلمانية التى تولاها متطوعا ولا يقبل ابدا ان يحصل على مقابل مادى لها وانما دائما يتبرع بمقابلها المادى لصالح صندوق تحيا مصر وهنيئا للمستشار ابو شقة برئاسة الوفد وهنيئا للوفديين بهذه الشخصية العظيمة.
وفاز المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام لحزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، برئاسة «الوفد» لمدة 4 سنوات (2018-2022) خلفا للدكتور السيد البدوي رئيس الحزب السابق، في الانتخابات التي أجراها الحزب، أمس الجمعة.
وتفوق أبو شقة على المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول.
وحصل المستشار بهاء ابو شقة على ١٣٨٤ صوتا وحسام الخولي ٩٠٠ صوت وياسر حسان، ١٩٣ وعلاء شوالي ٢٤ وسيد طه ٢.