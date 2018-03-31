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موجز نجوم هوليوود .. مايلي سايرس تتصدر "Vogue" بإطلالة الارانب .. ستيفن سبيلبرج يعلن تفاصيل جديدة عن فيلم " Jurassic World 3" .. و «ويكاند» يوجه رسالة لسيلينا جوميز في ألبومه الجديد .. صور

السبت 31/مارس/2018 - 10:22 م
مايلي سايرس
مايلي سايرس
شروق ابراهيم
Isle of dogs يحقق 4 ملايين دولار أمريكي في أسبوع
كيم كاردشيان تشعل انستجرام بصورة لأبنائها

نشر "صدى البلد" العديد من أخبار مشاهير هوليوود سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو المتداولة على المواقع والصفحات الفنية العالمية، ونبرز في التقرير التالي آخر أخبار مشاهير هوليوود.

نشرت النجمة العالمية "مايلي سايرس" مجموعة صور لها عبر حسابها على "انستجرام" من جلسة تصوير خاصة لمجلة Vouge بنسختها الامريكية.

وظهرت مايلي البالغة من العمر 25 عامًا في الـPhoto shoot التي سيطر عليها الاجواء الخاصة بعيد الفصح، مرتدية فساتين تتناسب مع اجواء الربيع وهي تحمل البيض الملون مستعينة بأذن الارنب التي صممت بخصلات من شعرها.

وتكشف "مايلي" في الحوار الذي ينشر كاملا خلال ايام، أنها شخصية نباتية، ولا تاكل اللحوم وتتعاطف مع القضايا التي تخص الرفق بالحيوانات.

استغل مغني الراب الامريكي "ويك اند" اغنيات البومه الجديد My Dear Melancholy لكي يعبر عن حبه واشتياقه لحبيبته النجمة العالمية سيلينا جوميز الذي انفصل عنها شهر أكتوبر الماضي.

ولم تعلق سيلينا البالغة من العمر 25 عامًا على الامر، بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وهي تبتسم وتشع جمالًا رغم انفصالها ايضًا عن حبيبها المغني الكندي جاستين بيبر.

وكانت عدد من التقارير الأجنبية أكدت ان سيلينا انفصلت عن بيبر الذي تركت من أجله "ويك اند" بسبب رفض والدته وجميع افراد عائلتها لعلاقتهما.

أعلن المخرج العالمي ستيفن سبيلبرج انضمام المخرج كولين تريفورو للجزء الثالث من فيلم Jurassic World ، كونه المنتج التنفيذي للفيلم.

وقال سبيلبرج إن تريفورو يشارك في كتابة وإخراج الفيلم الذي يحمل أسم Fallen Kingdom ويطرح عام 2021،لافتا الى أنه ليس المرة الاولى التي يشارك فيها سبيلبرج في سلسلة أفلام Jurassic World لأنه كان ضمن فريق كتابة الجزء الأول من الفيلم عام 2015.

وتدور أحداث الجزء الثاني من Jurassic World الذي حقق مليار و670 مليون دولار أمريكي، بعد مرور 22 عاما من كارثة حديقة الديناصورات في الجزء الأول، وعلى جزيرة (أيلا نوبلار) ذاتها، تفتح حديقة (العالم الجوراسي) أبوابها أخيرًا للجمهور، ويتوافد عليها آلاف الزائرين كل يوم. إلى أن يحدث شيءٌ ما خطأ، وتخرج الديناصورات من محابسها لتنشر الفوضى في أنحاء الجزيرة.

حقق فيلم isle of dogs 4,051,274 مليون دولار أمريكي عقب مرور اسبوع على طرحه بالسينمات الامريكية، محتلا المركز الخامس عشر بلائحة شباك تذاكر السينما الامريكية الـ" بوكس أوفيس".

وكان فيلم isle of dogs افتتح الدورة الاخيرة من مهرجان برلين السينمائي الدولي للمخرج ويس اندرسون، الذي سبق وافتتح المهرجان الالماني العريق بعدة أفلام روائية.

وتدور قصة الفيلم حول جزيرة في (اليابان)، حيث يوجد طفل صغير يناضل فى بحثه المُضني عن كلبه، ويشارك في الاداء الصوتي للفيلم سكارليت جوهانسون , إدوارد نورتون , بيل موري , تيلدا سوينتون , براين كرانستون , ييف شرايبر.

قبل أيام من أعياد الربيع المعروفة في الغرب باسم "Easter day "، استقبلت نجمات هوليوود الموسم الربيعي على طريقتهن الخاصة بعدد من الاطلالات التي حملت روح البهجة والسعادة.

وظهرت المغنية الامريكية زيندايا بإطلالة مبهجة تتماشي مع أجواء الربيع و Easter day مرتدية بلوفر سماواي وتنورة مليئة بالورود.

اما النجمة اللاتينية صوفيا فيرجارا شوهدت برفقة زوجها الممثل الأمريكي جو مانجانيلو بفستان أبيض مليء بالورود ذات الألوان الفاتحة.

اختارت كريسي تيجان فستان زهري من قماش الشيفون يتناسب مع حملها حيث اقتربت من ولادة طفلها الثاني من المغني الشهير جون ليجند.

شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان محبيها صورة تجسد المعني الحقيقي للحب الفطري والبريء، لابنها سانت وهو يقبل شقيقته الصغيرة شيكاجو بنشرها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام".

وعلقت كيم البالغة من العمر 37 عاما على الصورة قائلة :" هو يحبها كثيرًا".

يشار إلى أن الأم البديلة لـ"كيم" وضعت شيكاجو 15 يناير الماضي عن طريق عملية تأجير الأرحام بسبب عدم قدرة كيم على الإنجاب بسبب تعرضها للنزيف أثناء ولادتها لطفلها سانت.
موجز نجوم هوليوود .. مايلي سايرس تتصدر "Vogue" بإطلالة الارانب .. ستيفن سبيلبرج يعلن تفاصيل جديدة عن فيلم " Jurassic World 3" .. و «ويكاند» يوجه رسالة لسيلينا جوميز في ألبومه الجديد .. صور
موجز نجوم هوليوود .. مايلي سايرس تتصدر "Vogue" بإطلالة الارانب .. ستيفن سبيلبرج يعلن تفاصيل جديدة عن فيلم " Jurassic World 3" .. و «ويكاند» يوجه رسالة لسيلينا جوميز في ألبومه الجديد .. صور
موجز نجوم هوليوود .. مايلي سايرس تتصدر "Vogue" بإطلالة الارانب .. ستيفن سبيلبرج يعلن تفاصيل جديدة عن فيلم " Jurassic World 3" .. و «ويكاند» يوجه رسالة لسيلينا جوميز في ألبومه الجديد .. صور
موجز نجوم هوليوود .. مايلي سايرس تتصدر "Vogue" بإطلالة الارانب .. ستيفن سبيلبرج يعلن تفاصيل جديدة عن فيلم " Jurassic World 3" .. و «ويكاند» يوجه رسالة لسيلينا جوميز في ألبومه الجديد .. صور
موجز نجوم هوليوود .. مايلي سايرس تتصدر "Vogue" بإطلالة الارانب .. ستيفن سبيلبرج يعلن تفاصيل جديدة عن فيلم " Jurassic World 3" .. و «ويكاند» يوجه رسالة لسيلينا جوميز في ألبومه الجديد .. صور
موجز نجوم هوليوود .. مايلي سايرس تتصدر "Vogue" بإطلالة الارانب .. ستيفن سبيلبرج يعلن تفاصيل جديدة عن فيلم " Jurassic World 3" .. و «ويكاند» يوجه رسالة لسيلينا جوميز في ألبومه الجديد .. صور
موجز نجوم هوليوود .. مايلي سايرس تتصدر "Vogue" بإطلالة الارانب .. ستيفن سبيلبرج يعلن تفاصيل جديدة عن فيلم " Jurassic World 3" .. و «ويكاند» يوجه رسالة لسيلينا جوميز في ألبومه الجديد .. صور
موجز نجوم هوليوود .. مايلي سايرس تتصدر "Vogue" بإطلالة الارانب .. ستيفن سبيلبرج يعلن تفاصيل جديدة عن فيلم " Jurassic World 3" .. و «ويكاند» يوجه رسالة لسيلينا جوميز في ألبومه الجديد .. صور

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