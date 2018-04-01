أكثر من طريقة لتحضير الشوربة

طبق الشوربة من الأطباق التي تمثل أهمية خاصة لدى العديد من الأشخاص، ويعتبر بالنسبة لهم ليس مجرد طبقا جانبيا، بل هو بمثابة المفتاح الذي يدخلون به إلى الوجبة.





لعشاق الشوربة قدمت أماني رفعت، مقدمة برنامج "سي بي سي سفرة"، العديد من أطباق الشوربة الجديدة، خلال برنامجها "بالهنا".. نستعرضها فيما يلي:





شوربة خرشوف وجرجير:

الخرشوف والجرجير يمكننا أن نصنع من خلالهما طبق شوربة غني بالفوائد، فالجرجير يقوي العظام لاحتوائه على الكالسيوم، وكذلك يقلل من نسبة الدهون والكوليسترول، وكذلك فإن للخرشوف فوائد.





شوربة باذنجان مشوى بالليمون:

شوربة الباذنجان المشوي، واحدة من الأطباق التي يمكن أن تسعفنا بشدة، إذا كنا لا نملك الوقت أو المكونات لصنع طبق شوربة آخر.





شوربة لبن جوز هند:

لبن جوز الهند من الأشياء المغذية، ويمكننا بكل سهولة أن نحضر من خلاله طبق شوربة لا يقاوم.





شوربة فريك حارة بكرات اللحمة:

بالنسبة للعديد من الأشخاص يتفوق طبق الفريك على الأرز والمكرونة، والآن أصبح بإمكانهم تناول طبقهم المفضل باستخدام كرات اللحمة، لتكوين طبق شوربة جديد ومختلف.





شوربة فستق: