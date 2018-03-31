«صدى البلد» يرصد صور الذكرى الأولى لشهداء أحد الشعانين بكنيسة «مار جرجس» بطنطا فى أسبوع الألام .. وإنشاء مزار تاريخي لموقع دفن شهداء الوطن داخل الكنيسه تخليدا لذكراهم ..صور

- استنفار أمني بالغربية لتأمين احتفالات أحد الشعانين بكنائس الغربية تزامنا مع إحياء ذكري شهداء كنيسة مار جرجس

- مصادر بمطرانية طنطا : قداسة الأنبا بولا يترأس قداس أحد الشعانين الاثنين تأبينا للشهداء

- مزار لمقتنيات شهداء كنيسة مار جرجس وفيلم تسجيلي لأهالي شهداء والمصابين يوثق الحادث الإرهابي الغاشم



عززت مديريات الأمن بمحافظات الجمهورية خدماتها الأمنية بالشوارع والمناطق المحيطة بالكنائس لتأمين احتفالات المسيحيين بصلاة قداس "أحد الشعانين".



قامت المديريات بتكثيف الأقوال الأمنية والتأكد من جاهزية إدارة الدفاع المدني والحريق للتعامل مع أي أجسام غريبة أو مشتبه بها وتوسيع دائرة الاشتباه مع زيادة كاميرات المراقبة لمتابعة الحالة الأمنية وسرعة الانتقال.



"صدي البلد " انتقل إلى كنيسة "مار جرجس" لرصد ما يدار بداخلها من أعمال مقدسه تحت إشراف نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وأعضاء مكتب التنفيذي للمطرانية وتوابعها من فعاليات لتأبين ذكري سقوط شهداء الوطن من الأقباط التي سالت دمائهم خلال التفجير الإرهابي حيث انتشرات ملامح صور شهداء أعلي جدران حوائط قاعة الصلوات المقدسة التى تتسع لأكثر من 750 مصليا.



وقال "دانيال" أحد القساوسة داخل الكنيسه، أن سقوط مايزيد من 76 مصابا واستشهاد نجله برفقه ما يزيد عن 30 شهيدا سيظل تاريخ الأمة المصرية يتذكر ذلك الحدث الجلل.



وأشار "دانيال" انه تم إنشار مزار تاريخي لموقع دفن شهداء الوطن داخل الكنيسه تخليدا لذكراهم ورائحتهم المقدسه كي يسكنوا قلوب كل رواد الكنيسة مشيرا إلى إنشاء ساحة عرض كبيرة لفليم وثائقي لأحد التفجير الفادح من خلال تدشين لقاءات مع أسر وعائلات أهالي الشهداء والمصابين.



وكشفت مصادر داخل مطرانية طنطا ان قداسة الانبا بولا أسقف طنطا وتوابعها سيرافه القمص بافيلوس عضو المطرانية ولفيف من القساوسه فى صلاة القداس لأحد الشعانين فى صباح يوم الاثنين القادم فى حضور المئات من أفراد والأسرة العائلات لتأبين ذكري الشهداء والصلاة من أجلهم .



وأضافت مصادر داخل المطرانية أنه تم الموافقه على السماح لعدد من وسائل الإعلام والصحف بحضور صلاه القداس بناء على موافقات أمنية حسب التنسيق مع المطرانية ومديرية أمن الغربية والجهات المعنية بتأمين صلوات القداس.



وكان الأنبا "بولا" افتتح مزار شهداء كنيسة مار جرجس بطنطا، والذي يضم أجساد 30 من شهداء حادث كنيسة طنطا الإرهابي، كما افتتح المتحف الملحق بالمزار الذي يؤرخ الحدث بكل تفاصيله، حيث يضم المتحف أهم ما كتبته الصحافة المصرية والعالمية عن الحدث والبيانات التي شاركت بها كنائس ودول العالم كرصد لردود الأفعال الإقليمية والعالمية عن الحدث.



كما يضم أجزاء مختلفة من الكنيسة تظهر بها اثار الحادث وملابس الخدمة والشمامسة والشهداء والكثير من المقتنيات الخاصة بالشهداء التي كانت معهم وقت الحادث والصور الأرشيفية للحدث ومزود بشاشات يعرض عليها فيلم «الختم الخامس»، الفيلم التوثيقي للحدث والسير الشخصية للشهداء وكل ما يتعلق بالحادث، ويستطيع الزائر أن يعيش الحدث بكل تفاصيله من خلال زيارة المزار والمتحف.



كما أجري اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اليوم سلسلة من الجولات الميدانية لتفقد سير خدمات تأمين الكنائس ودور العبادة استعداد لاحتفالات الأقباط بـ"أحد السعف " و"الشعانين " وذلك فى إطار لقاءاته الميدانية للوقوف على مدي انتظام الخدمات وردع الخارجين على القانون .



وأصدر مدير الأمن فى توجيهاته إلي اللواء زكريا عباس حكمدار مديرية الأمن بالضرورة رفع درجة الاستنفار الأمني والتأكيد على ردع المخالفين وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وتفعيل تشغيل كاميرات المراقبه والبوابات الإليكترونية لتأمين حياة وأرواح المواطنين.



كما شدد مدير الأمن فى توجيهاته إلى ضباط وأفراد الشرطة على ضرورة تدشين طواقم أمنية ثابتة ومتحركة بمحيط دور العبادة والمؤسسات الحكومية على مسافات مختلفة بموجب التزام أفراد الشرطة بردع المخالفين وارتداء الصديري الواقي.



وأشار مدير الأمن الى أهمية التزام ضباط وأفراد الشرطة بحسن معامله مع المواطنين وتذليل أي عقبات او مشكلات قد تواجههم .