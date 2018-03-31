"قالوا عن أداء وزيرة السياحة" ..موسى: القطاع يشهد حراكا نسبيا وتقييم أداء المشاط يحتاج 6 أشهر..سياحة النواب: تقدمنا بخطة تنشيطية وننتظر الرد

السياحة تشهد حراكا نسبيا .. وتقييم أداء الوزيرة يحتاج 6 أشهر

وزيرة السياحة مازالت فى إطار التعرف والتعمق في القطاع

وزيرة السياحة تخطت الملفات الشائكة

ضوابط العمرة غرف غير منتخبه عقبات أمام الوزيرة

ننتظر رؤية سياحية واضحة من المشاط

تقدمت بخطة سياحية الى وزيرة السياحة وفى انتظار الرد



قال ايهاب موسى رئيس ائتلاف دعم السياحة، إن الحكم على أداء وزيرة السياحة الدكتورة راندا المشاط على مدار الشهرين ونصف الشهر الماضيين غير عادل حيث لا يستطيع أحد تحريك القطاع بشكل كامل فى غضون هذه المدة بالشكل الأمثل ولتقييمها تحتاج 6 أشهر على الأقل.



وأكد موسى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن القطاع يشهد حراكا سياحيا نسبيا والمشهد الدولى بات فى تحسن واضح وقد ظهر ذلك خلال بورصة برلين السياحية وحجم الإقبال على المقصد المصرى كان ايجابيا وانتاب القطاع حالة من التفاؤل.



وتابع أن وزيرة السياحة مازالت فى إطار التعرف والتعمق في القطاع خاصة أنه متشعب، لافتا إلى أن هناك ملفات على الوزيرة الاهتمام بها مثل الحج والعمرة والخدمات المقدمة للفنادق وتجديدها.



قال محمد عثمان، الخبير السياحى و رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر أن تقييم أداء وزيرة السياحة فى الوقت الراهن سابق لاوانه حيث لم تتخط الثلاثة أشهر فمن الظلم تقييمها مؤكدا أنها استلمت الوزارة ولديها العديد من الملفات الشائكة.



تابع عثمان فى تصريح لـ"صدى البلد" أن أبرز الملفات الشائكة ضوابط العمرة وعدم وجود غرفة شركات واتحاد منتخب بالاضافة الى شبه انهيار للسياحة الترفيهية وفى اطار ذلك اجتمعت الوزيرة مع مستثمرى السياحة لحل كافة المشكلات لتتخطى الصعوبات.



تمنى عثمان الحفاظ على هيكل لجنة السياحة الثقافية بالاقصر خاصة انه لايكلف الدولة شيئ وكان لها دور لاحياء الترويج للمقصد التاريخى واتبع سياسة طرق الابواب مطالبا الوزيرة بزيارة الاقصر وأسوان خاصة أن 75% من الدخل السياحى يأتى من المقصد الثقافي.



قال النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب أن أداء وزيرة السياحة رانيا المشاط لايحكم عليه خلال الفترة الراهنه نظرا لحداثة توليها الوزارة منذ قرابة الشهرين ونصف الشهر ولم نرها سوى مرتين.



أكد عبده فى تصريح لـ"صدى البلد" أننا ننتظر رؤيتها والخطط الرئيسية التى ستنفذها واصفا انه لديه الامل فادارة الوزيرة للملف نظرا لقدرتها وثقلها فى الملف الاقتصادى مطالبا باعطائها الفرصة والوقت حتى نقيم نتائج قيادتها للوزارة.



اشار عضو سياحة النواب الى انه تقدم بخطة سياحية الى وزيرة السياحة وفى انتظار الرد منتظرا منها خطوات جريئة لاستعادة القطاع الى معدلات الذروة السياحية.



يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط تولت حقيبة وزارة السياحة يناير الماضى 2018.



وسط حالة من الخلاف السياحى تولت الدكتورة رانيا المشاط حقيبة السياحة لتعبر النفق المظلم بالملفات المتعددة و الشائكة التى ورثتها عن نظيرها السابق يحيى راشد لتفض حالة الارتباك بين الجهة الادارية والمستثمرين والقضاء على لائحة انتخابات الغرف السياحية التى مازالت بين يد الخبراء ناهيك عن عمليات الترويج والتنشيط وتحسين الصورة الذهنية عن المقصد المصرى وفى اطار ذلك يرصد صدى البلد أراء الخبراء فى ادارة الملف السياحى ..