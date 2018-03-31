ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محافظ جنوب سيناء: انعدام السياحة بـ"نويبع" سبب تحويلها لمنطقة حرة.. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 08:56 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة
محمد الصاحى
أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن السنوات الماضية شهدت انعداما للسياحة في منطقة نويبع، مما جعل المحافظة تسعى للبحث عن أفكار جادة لخدمة المنطقة وتعويض نقص السياح، من خلال اتخاذ خطوات جادة لإنشاء منطقة حرة على مساحة مليون متر مربع.

وأضاف محافظ جنوب سيناء في مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أن المستهدف من هذا المشروع تنشيط المنطقة بحركة التجارة خاصة خلال الفترة الزمنية المقبلة، والتي تشهد إقبالا تجاريا كبيرا نظرا لإحياء طريق الحرير والاستفادة منها في مشروعات إعادة إعمار العراق وسوريا، مشيرا إلى أنه يتم استغلال البيئة المحيطة بالمنطقة خلال الفترة القادمة وما تحتويه من أعشاب وحرف يدوية.

وأوضح أن المنطقة تستهدف توفير 14 ألف فرصة عمل يستفيد منها في المرحلة الاولى أبناء المنطقة، بجانب الاستفادة من الكفاءات من خارج المحافظة.

ترشيحاتنا

«صدى الرياضة» يكشف الموعد الحقيقي لعودة أبو تريكة لمصر .. فيديو

قاتل الأميرة ديانا قبل وفاته: خدمت بلدي باغتيالها

ريال مدريد يسجل رقمًا قياسيًا على كل أندية أوروبا في "ركلات الترجيح"

اسعار الذهب اليوم

رشاد عبده: التحدي الاقتصادي الاول أمام الرئيس شعور المواطن بحياة كريمة

وصفات تجعلك تتخلصين من الماء الزائد الذي يسبب السمنة

في رد ناري.. 14 سؤالاً روسيا لبريطانيا حول أزمة الجاسوس

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

ليفربول صلاح يسجل هدف التعادل في مرمى كريستال بالاس ..فيديو

شاهد.. حريق هائل بخط غاز الجلالة بالسويس

محمد صلاح يسجل هدفه رقم 29 ويقود ليفربول للتقدم على كريستال بالاس 2-1

الطبيب المعالج للفنانة آمال فريد يكشف حقيقة إصابتها بالزهايمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فتحي: من الفخر أن أمثل بلدي في قائمة أفضل لاعبي العالم.. صورة

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

«سوبر موديلز» منى المنصورى فى جلسة تصوير خاصة قبل افتتاح «تيفانى فاشن ويك باريس» بدبى.. صور

النجم الساحلي يتعثر أمام الملعب القابسي

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر...فيديو وصور

فيديو

فرح شعبان: بهيج حسين أحيا زمن الفن الجميل بالتصميمات.. فيديو
الوزراء: إنشاء منطقة حرة بـ"نويبع" هدفه الاستفادة من إمكانيات المنطقة.. فيديو
أحمد موسى: خطاب عالمي للرئيس السيسي بعد إعلان نتيجة الانتخابات رسميًا.. فيديو
محافظ جنوب سيناء: انعدام السياحة بـ"نويبع" سبب تحويلها لمنطقة حرة.. فيديو
شاهد.. الشماريخ تشعل أرضية الملعب في مواجهة الترجي والصفاقسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟