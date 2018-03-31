محافظ جنوب سيناء: انعدام السياحة بـ"نويبع" سبب تحويلها لمنطقة حرة.. فيديو

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن السنوات الماضية شهدت انعداما للسياحة في منطقة نويبع، مما جعل المحافظة تسعى للبحث عن أفكار جادة لخدمة المنطقة وتعويض نقص السياح، من خلال اتخاذ خطوات جادة لإنشاء منطقة حرة على مساحة مليون متر مربع.



وأضاف محافظ جنوب سيناء في مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أن المستهدف من هذا المشروع تنشيط المنطقة بحركة التجارة خاصة خلال الفترة الزمنية المقبلة، والتي تشهد إقبالا تجاريا كبيرا نظرا لإحياء طريق الحرير والاستفادة منها في مشروعات إعادة إعمار العراق وسوريا، مشيرا إلى أنه يتم استغلال البيئة المحيطة بالمنطقة خلال الفترة القادمة وما تحتويه من أعشاب وحرف يدوية.



وأوضح أن المنطقة تستهدف توفير 14 ألف فرصة عمل يستفيد منها في المرحلة الاولى أبناء المنطقة، بجانب الاستفادة من الكفاءات من خارج المحافظة.