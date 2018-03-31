دبلوماسي: «جوبا» امتداد طبيعي للأمن القومي العربي

أكد السفير طلعت حامد الأمين العام المساعد للبرلمان العربي سابقًا، أن الأمن القومي العربي بات مهددا نتيجة للأحداث التي تمر بها المنطقة، حيث الحروب والصراعات والتدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن انضمام دولة جنوب السودان إلى جامعة الدول العربية يعد جزءا هاما من الأمن القومي العربي.



وثمن حامد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الدور الذي تلعبه الدولة المصرية في ضم الدولة الناشئة إلى المنظمة الإقليمية "جامعة الدول العربية"، حيث تعد جوبا امتدادا طبيعيا للأمن القومي العربي، لافتا إلى أن جنوب السودان وتشاد وإريتريا وهي مجموعة الدول التي يطلق عليها اسم حزام الجنوب للأمن القومي العربي يعد انضمامهم إلى جامعة الدول العربية أمر في غاية الأهمية ولا سيما في ظل الأوضاع المضطربة التي تمر بها العديد من دول المنطقة منها "سوريا واليمن والعراق وليبيا".



وناشد الأمين العام المساعد للبرلمان العربي سابقا جامعة الدول العربية بضرورة تعديل استراتيجياتها في ضم الدول الأعضاء والتركيز على الدول التي تمثل أمن قومي للدول العربية وذلك من لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه دول المنطقة.



وجدير بالذكر أن موقع "المونيتور" الأمريكي، قد كشف عن أن مصر تسعى لحصول جنوب السودان على مقعد في الجامعة العربية وأن جوبا تبدي رغبتها في الانضمام للجامعة منذ انفصالها عن السودان سنة 2011.



وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الأوساط الدبلوماسية والسياسية في مصر تضغط لحشد الجامعة العربية لقبول جنوب السودان عضوا دائما فيها.