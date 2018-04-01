اكتشفي 4 طرق جديدة لإعداد "الرنجة"

لم يتبق على الاحتفالات بفصل الربيع و شم النسيم سواء أيام قليلة و أعتاد الشعب المصرى على تناول الرنجة والأسماك المملحة فى هذا اليوم، وتبدأ الكثيرات من السيدات بالبحث عن طرق جديدة لتحضير طبق الرنجة، وتقديمه بشكل مبتكر لإبهار عائلاتهن.



لذلك تقدم الشيف غادة الجميل قائمة بـ4 طرق سهلة وسريعة، لتحضير الرنجة .



فسيخ ورنجة بالصوصات:

الفسيخ والرنجة من الأكلات التي ستبدأ في الانتشار خلال الفترة المقبلة، بسبب احتفالات شم النسيم، وقدمت غادة الجميل طبق رنجة وفسيخ يحتوي على مجموعة مختلفة من الصوصات، منها الكاتشب والمايونيز والرانش صوص والتشيلي صوص والتي يمكن أن تجربيها بكل سهولة.



فتة الرنجة والفسيخ والسالمون بالبطاطس

تحضير طبق فتة لا يعني استخدام الأرز، بل يمكنا استخدام الحمص والسالمون والبطاطس، في إعداد طبق "فتة الرنجة" الشهي خلال الاحتفال بشم النسيم.



مكرونة بالرنجة والسيمون فيميه

المكرونة من الأطباق التي يعشقها أغلب الناس، ولن تكون لديهم أي مشكلة في تناول المكرونة خلال شم النسي. يمكنا أن أن نعد طبق المكرونة بالرنجة والسيمون فيميه، على طريقة غادة الجميل في برنامجها "اتفضلوا عندنا".



سلطة الرنجة بالفاصوليا الحمراء

الفاصوليا الحمراء واحدة من الخضروات التي يحبها العديد من الأشخاص حول العالم، والتي يمكن أن تشكل مع الرنجة طبقا لا يمكن مقاومته.