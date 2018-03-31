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أخبار العالم

ايران تدعو السعودية للمصالحة بدلا من المواجهة

السبت 31/مارس/2018 - 08:44 م
علما السعودية وإيران
علما السعودية وإيران
قسم الخارجي
دعت إيران المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إلى الجلوس إلى مائدة التفاوض وعقد المصالحة والتفاهم بدلا من المواجهة، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، والتي طالب خلالها المجتمع الدولي بمواصلة الضغط السياسي والاقتصادي على إيران.


وبحسب ما ذكرته صحيفة "الوئام" السعودية، قال  حسام الدين آشنا المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني حسن روحاني "بدل أن تستغرق السعودية من 10 إلى 15 عاما لمواجهة إيران، فلتستغرق من 10 إلى 15 يوما من أجل المصالحة معها، وذلك في إشارة منه لجزء آخر من تصريحات الأمير محمد بن سلمان، والذي قال فيه "يجب أن ننجح في تجنب الحرب مع إيران، وإذا لم ننجح في ذلك، فإنه من المرجح أن تندلع الحرب خلال 10 إلى 15 عاما من الآن".

وتأتي تصريحات حسام الدين آشنا بالمخالفة مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين خلال الفترة الماضية، حيث دأب المسؤوليين الإيرانيين على توجيه تصريحات عدائية ضد المملكة كان آخرها تصريحات بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.

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