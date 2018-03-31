محافظ السويس يتفقد موقع حريق خط الغاز بمنطقة الجلالة

طالب محافظ السويس اللواء أحمد حامد، بضرورة الإسراع في إصلاح وصيانة خط الغاز الطبيعي، بأحد مواقع الإنشاءات بمنطقة الجلالة بالعين السخنة، الذي شب به حريق صباح اليوم ، إثر اصطدام سيارة لودر بالخط.



شدد المحافظ خلال تفقده موقع الحادث على ضرورة تذليل أي عقبات لإصلاح وصيانة الخط لإعادة تدفق الغاز الطبيعي، حيث يقوم الخط على توصيل الغاز بين محافظات السويس والبحر الأحمر والقاهرة ، مطالبا بتوفير الرعاية للمصابين جراء الحادث.



أكد أن الحريق الذي شهده خط الغاز الطبيعي لن يؤثر على تدفق الغاز ، حيث سيتم الاعتماد على خطوط بديلة لحين الانتهاء من الإصلاح ، مشيدا بالتعاون الجاد بين قوات الحماية المدنية وفرق إطفاء الجيش والشركات العاملة بمحافظة السويس وتدخلهم السريع للسيطرة على الحريق .