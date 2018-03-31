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أخبار العالم

سول تحث بيونج يانج على نزع السلاح النووي خلال قمة الشهر المقبل

السبت 31/مارس/2018 - 08:54 م
مون جاي إن
مون جاي إن
ا ش ا
صرّح مستشار خاص للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، بأن بلاده ستحث وبقوة كوريا الشمالية على نزع سلاحها النووي في القمة المرتقبة بينهما خلال شهر أبريل المقبل.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن مون تشونج إن، قوله - خلال ندوة في طوكيو ناقشت القضايا النووية في شبه الجزيرة الكورية اليوم/السبت/ - إنه من الضروري وضع ملفات كالأسلحة النووية وحقوق الإنسان والأسلحة الكيميائية على أولويات جدول أعمال القمة المقررة في 27 أبريل المقبل بين الكوريتين.

وأضاف أنه إذا ما اتخذت بيونج يانج خطوات تجاه نزع السلاح النووي فإن سول ستكون مستعدة لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن بلاده ستحاول إقناع المجتمع الدولي بأن يحذو حذوها، مؤكدًا أن تنظيم المحادثات مع الجانب الكوري الشمالي بشكل منتظم سيحقق نتائج مثمرة.

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