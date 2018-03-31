ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الاستثمار تناقش غدا الإستراتيجية القومية المستقبلية للقطاع المالى غير المصرفى

السبت 31/مارس/2018 - 08:47 م
سحر نصر
سحر نصر
علياء فوزى و محمد يحيى
تعقد وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية، غدا، جلسة نقاشية حول محاور (الإستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة 2018- 2022 )وذلك للوصول إلى النسخة النهائية ، تمهيدا لعرضها من قبل الوزارة على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار لتبنيها ولتفعيل المبادرات اللازمة فى هذا الشأن.

وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية ، من خلال مجموعة عمل من الباحثين، بإعداد تصور مبدئى لإستراتيجية قومية للقطاع المالى غير المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة 2018- 2022 لتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الشمول المالى وتسهيل النفاذ إلى التمويل وبصفة خاصة للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب.

تأتي هذه الاستراتيجية فى إطار جهود تطوير القطاع المالى غير المصرفى كأحد الركائز الهامة لتحقيق الشمول المالى وتوفير التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة ، بما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى.


ترشيحاتنا

أحمد فتحي: من الفخر أن أمثل بلدي في قائمة أفضل لاعبي العالم.. صورة

محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي في الدوري الانجليزي.. فيديو

«أبوتريكة» خارج استديو مباراة ليفربول وكريستال بالاس

قاتل الأميرة ديانا قبل وفاته: خدمت بلدي باغتيالها

هدف محمد صلاح اليوم .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيل الفرعون في كريستال بالاس

الاتحاد يهزم المصري بهدفين ويوقف مسيرته نحو المركز الثاني في الدوري.. فيديو

الاتحاد يتقدم على المصري بقدم «بازوكا وجدو» في الشوط الثاني.. فيديو

شاهد.. مرتضى منصور لـ لاعبى الزمالك: «اللى متجوز يرفع إيده»

خالد الجندي يوصي بـ«10 أمور» تسبب السعادة لصاحبها

«الوطنية للانتخابات» تتقدم بمذكرة رسمية لمجلس تنظيم الإعلام ضد «المصري اليوم».. فيديو

أحمد موسى: خطاب عالمي للرئيس السيسي بعد إعلان نتيجة الانتخابات رسميًا.. فيديو

الجيش السوري يستعيد السيطرة على الغوطة الشرقية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فتحي: من الفخر أن أمثل بلدي في قائمة أفضل لاعبي العالم.. صورة

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

«سوبر موديلز» منى المنصورى فى جلسة تصوير خاصة قبل افتتاح «تيفانى فاشن ويك باريس» بدبى.. صور

النجم الساحلي يتعثر أمام الملعب القابسي

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر...فيديو وصور

فيديو

فرح شعبان: بهيج حسين أحيا زمن الفن الجميل بالتصميمات.. فيديو
الوزراء: إنشاء منطقة حرة بـ"نويبع" هدفه الاستفادة من إمكانيات المنطقة.. فيديو
أحمد موسى: خطاب عالمي للرئيس السيسي بعد إعلان نتيجة الانتخابات رسميًا.. فيديو
محافظ جنوب سيناء: انعدام السياحة بـ"نويبع" سبب تحويلها لمنطقة حرة.. فيديو
شاهد.. الشماريخ تشعل أرضية الملعب في مواجهة الترجي والصفاقسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟