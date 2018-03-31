ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الرمال تجتاح طرق الوادي الجديد .. صور

السبت 31/مارس/2018 - 09:03 م
الرمال تجتاح طرق
الرمال تجتاح طرق الوادي الجديد
انس منصور
تسببت العواصف الترابية، التي اجتاحت محافظة الوادى الجديد، على مدار اليومين الماضيين، في زحف الكثبان الرملية بشكل كبير على الطرق السريعة، مما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق واعاقة حركة السفر .

شهدت طرق الخارجة أسيوط إغلاقا جزئيا لعدد من المناطق بسبب الكثبان، حيث يوجد خمس نقاط على الطريق زحفت نحوها الكثبان الرملية واغلقتها تماما، كما إن هذه الكثبان ارتفع منسوبها بشكل كبير تعدى النصف متر، وذلك بالرغم من قيام هيئة الطرق والكبارى بدفع المعدات الخاصة بها لازالتها فور انتهاء العاصفة الترابية.

شهدت أيضا طريق الداخلة العوينات زحفا كبيرا للكثبان الرملية، الأمر الذي ينذر بكارثة كبيرة وذلك لكثرة مرور سيارات النقل الثقيل التي تحمل المحاصيل الزراعية على هذا الطريق، كما يوجد به الكثير من المنحنيات الخطرة والأماكن المتهالكة.
الرمال تجتاح طرق الوادي الجديد .. صور
الرمال تجتاح طرق الوادي الجديد .. صور
الرمال تجتاح طرق الوادي الجديد .. صور
الرمال تجتاح طرق الوادي الجديد .. صور
الرمال تجتاح طرق الوادي الجديد .. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. عمرو عبد الحق يكشف موقف الزمالك الأخير من عبد الله السعيد

محمد صلاح يسجل هدفه رقم 29 ويقود ليفربول للتقدم على كريستال بالاس 2-1

شاهد .. 37 هدفا يحرزها محمد صلاح مع ليفربول

البترول: إطفاء الحريق الذي شب بخط أنابيب البوتاجاز «شقير - السويس»

تخلص من مشاكل القولون بهذا المشروب

شاهد.. إصابة خفيفة لـ «وليد سلمان» في مران الأهلي

بشرى سارة لراكبي «أوبر وكريم».. «نقل البرلمان» توافق على تقنين أوضاعهما بمشروع تنظيم النقل الجماعي.. ووزيرة الاستثمار: القانون يخدم القرى ويوفر فرص عمل للشباب

النجم الساحلي يتعثر أمام الملعب القابسي

الجيش السوري يستعيد السيطرة على الغوطة الشرقية.. فيديو

شاهد.. فضل شاكر يغني «ليه الجرح» بعد التراجع عن اعتزال الفن.. فيديو

ليفربول صلاح يسجل هدف التعادل في مرمى كريستال بالاس ..فيديو

أردوغان يهدد رئيس وزراء كوسوفو: «سوف تدفع الثمن»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فتحي: من الفخر أن أمثل بلدي في قائمة أفضل لاعبي العالم.. صورة

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

«سوبر موديلز» منى المنصورى فى جلسة تصوير خاصة قبل افتتاح «تيفانى فاشن ويك باريس» بدبى.. صور

النجم الساحلي يتعثر أمام الملعب القابسي

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر...فيديو وصور

فيديو

فرح شعبان: بهيج حسين أحيا زمن الفن الجميل بالتصميمات.. فيديو
الوزراء: إنشاء منطقة حرة بـ"نويبع" هدفه الاستفادة من إمكانيات المنطقة.. فيديو
أحمد موسى: خطاب عالمي للرئيس السيسي بعد إعلان نتيجة الانتخابات رسميًا.. فيديو
محافظ جنوب سيناء: انعدام السياحة بـ"نويبع" سبب تحويلها لمنطقة حرة.. فيديو
شاهد.. الشماريخ تشعل أرضية الملعب في مواجهة الترجي والصفاقسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟