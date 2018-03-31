الرمال تجتاح طرق الوادي الجديد .. صور

تسببت العواصف الترابية، التي اجتاحت محافظة الوادى الجديد، على مدار اليومين الماضيين، في زحف الكثبان الرملية بشكل كبير على الطرق السريعة، مما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق واعاقة حركة السفر .



شهدت طرق الخارجة أسيوط إغلاقا جزئيا لعدد من المناطق بسبب الكثبان، حيث يوجد خمس نقاط على الطريق زحفت نحوها الكثبان الرملية واغلقتها تماما، كما إن هذه الكثبان ارتفع منسوبها بشكل كبير تعدى النصف متر، وذلك بالرغم من قيام هيئة الطرق والكبارى بدفع المعدات الخاصة بها لازالتها فور انتهاء العاصفة الترابية.



شهدت أيضا طريق الداخلة العوينات زحفا كبيرا للكثبان الرملية، الأمر الذي ينذر بكارثة كبيرة وذلك لكثرة مرور سيارات النقل الثقيل التي تحمل المحاصيل الزراعية على هذا الطريق، كما يوجد به الكثير من المنحنيات الخطرة والأماكن المتهالكة.

