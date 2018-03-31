شاهد.. الشماريخ تشعل أرضية الملعب في مواجهة الترجي والصفاقسي

حقق فريق الترجي التونسي فوزا على مضيفه الصفاقسي بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعت الفريقين في الجولة 22 من الدوري التونسي.



وهاجمت جماهير الصفاقسى اللاعبين بشتى أنواع المقذوفات، ومنها الشماريخ، التي أصابت لاعبي فريقها، كينجسلى سوكارى، ما فرض على الحكم هيثم القصعي إيقاف اللعب.



واشتعلت أرضية ملعب المباراة بالنيران مما دفع رجال الأمن الى التدخل وانتشال الشماريخ من الأرضية، التي جعلت الدخان يحجب الرؤية عن اللاعبين والجمهور .