ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شاهد.. الشماريخ تشعل أرضية الملعب في مواجهة الترجي والصفاقسي

السبت 31/مارس/2018 - 08:47 م
مباراة الترجي والصفاقسي
مباراة الترجي والصفاقسي
عمرو ابوبكر
حقق فريق الترجي التونسي فوزا على مضيفه الصفاقسي بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعت الفريقين في الجولة 22 من الدوري التونسي.

وهاجمت جماهير الصفاقسى اللاعبين بشتى أنواع المقذوفات، ومنها الشماريخ، التي أصابت لاعبي فريقها، كينجسلى سوكارى، ما فرض على الحكم هيثم القصعي إيقاف اللعب.

واشتعلت أرضية ملعب المباراة بالنيران مما دفع رجال الأمن الى التدخل وانتشال الشماريخ من الأرضية، التي جعلت الدخان يحجب الرؤية عن اللاعبين والجمهور .

ترشيحاتنا

برلمانى: التحدي القادم أمام الرئيس زيادة المعاشات والمرتبات

مفاجأة تناول سمك السلمون لهذه الأسباب ؟

شاهد.. لحظة إنزال العلم الأمريكي وطرد الدبلوماسيين من مقر القنصلية في روسيا

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني .. بث مباشر

زيزو يتعرض للطرد في هزيمة درامية لفريقه البرتغالي 4-3 بعد التقدم 3-0 .. فيديو

اسعار الذهب اليوم

شاهد.. فضل شاكر يغني «ليه الجرح» بعد التراجع عن اعتزال الفن.. فيديو

بعد تسريب فاضح.. فيسبوك يحذف رسائل وتعليقات موظفيه

محافظ جنوب سيناء: انعدام السياحة بـ"نويبع" سبب تحويلها لمنطقة حرة.. فيديو

شاهد.. هدف محمد صلاح «القاتل» لليفربول في مرمى كريستال بالاس

شاهد.. حريق هائل بخط غاز الجلالة بالسويس

الاتحاد يهزم المصري بهدفين ويوقف مسيرته نحو المركز الثاني في الدوري.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فتحي: من الفخر أن أمثل بلدي في قائمة أفضل لاعبي العالم.. صورة

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

«سوبر موديلز» منى المنصورى فى جلسة تصوير خاصة قبل افتتاح «تيفانى فاشن ويك باريس» بدبى.. صور

النجم الساحلي يتعثر أمام الملعب القابسي

افتتاح محطتي مياه شرب بمراكز ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر...فيديو وصور

فيديو

فرح شعبان: بهيج حسين أحيا زمن الفن الجميل بالتصميمات.. فيديو
الوزراء: إنشاء منطقة حرة بـ"نويبع" هدفه الاستفادة من إمكانيات المنطقة.. فيديو
أحمد موسى: خطاب عالمي للرئيس السيسي بعد إعلان نتيجة الانتخابات رسميًا.. فيديو
محافظ جنوب سيناء: انعدام السياحة بـ"نويبع" سبب تحويلها لمنطقة حرة.. فيديو
شاهد.. الشماريخ تشعل أرضية الملعب في مواجهة الترجي والصفاقسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟