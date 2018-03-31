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رياضة

الـ"سيتى" يتخطى عقبة إيفرتون 3 / 1 ويقترب من التتويج بالدورى الإنجليزى ..فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 08:53 م
ليروى سانيه
ليروى سانيه
احمد سليمان
اقترب مانشستر سيتى من التتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بفوزه اليوم السبت على مضيفه ايفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى اقيمت على ملعب جوديسون بارك , ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم .

سجل أهداف " السيتيزنز " ليروي سانيه و جابرييل خيسوس و رحيم سترلينج فى الدقائق 4 , 12 , 37 , بينما أحرز هدف " التوفيز " الوحيد يانيك بولاسي مع الدقيقة 63 من عمر اللقاء .

بهذه النتيجة , رفع السيتى رصيده إلى 84 نقطة فى صدارة جدول ترتيب " البريميرليج " , فيما توقف رصيد ايفرتون عند 40 نقطة.

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