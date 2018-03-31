رئيس حزب الوفد: سيكون لنا مرشح رئاسي قوي في انتخابات 2022.. فيديو

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد في تاريخه كان له مواقفه، ودائما يقف إلى جوار الدولة المصرية، وليس الحاكم، مؤكدا: "سنمارس المعارضة الموضوعية والنقد البناء وسنقول للرئيس أحسنت إذا أحسن وأخطأت إذا أخطأ، مُضيفا:" العمل الحزبي يقوم على ضوابط وأسس وخبرة فنية، فالعمل السياسي له ضوابطه وأسسه وثوابته".



واعتبر "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم السبت، أنه لا يوجد حزب سياسي إلا بعدة أمور أن يكون جاهزا للدخول في أي انتخابات في أي لحظة، وأن يكون جاهزا لمجابهة أي حدث سياسي يطرأ على الساحة السياسية، ويكون لديه كوادر جاهزة، مُضيفا: "سنعيد كوادر شبابية وللمرأة استعدادا لانتخابات المحليات والبرلمان، وسيكون لنا مرشح رئاسي قوي في الانتخابات الرئاسية 2022 وسنستعد لذلك جيدا.



وأكد أننا لسنا في حاجة لتعديل دستوري في ذلك الوقت، حتى لا نفتح الباب أمام المشككين ودعاة الفوضى، قائلا: "الرئيس قالها صراحة وهو رجل صادق ووطني وامين وليس مخادع، أنه ليس سياسي وليس مخادعا ومناورا، ولكنه يسير في طريق مستقيم، ولا يعرف المجاملات، وقال إنه سيكون أمام مدة 4 سنوات رئاسية قادمة فقط".



واستطرد: "سأعمل على أن أطوي صفحة الماضي والباب مفتوح لكافة الوفديين للمشاركة من أجل إعادة الحزب لقوته، ولا بد أن تعود الطيور المهاجرة من حزب الوفد إلى بيت الأمة لأنها عقول وخبرات على أعلى مستوى من التخصصات، وسأضع أمامي هدف وحيد وهو أن يعود الحزب نبض الشارع ويقوم بالمعارضة الهادفة، بالإضافة إلى أنني سأعيد تشكيل حكومة الظل من كفاءات وخبرات الحزب".