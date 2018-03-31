الوزراء: إنشاء منطقة حرة بـ"نويبع" هدفه الاستفادة من إمكانيات المنطقة.. فيديو

أكد السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة بنويبع بمحافظة جنوب سيناء يعكس مدى اهتمام الدولة بالإٍستثمار، وإقامة المشروعات العلاقة التشجيع عليه من خلال إنشاء مناطق حرة.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أن المشروع يعمل على خدمة أهالي المنطقة، من خلال الاستفادة من إمكانياتها لتوفير فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات عملاقة.



وأشار إلى أن المشروع الجديد سيقام على مساحة مليون متر مربع لإنشاء المنطقة الحرة في نويبع.

