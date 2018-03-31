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أحمد موسى: خطاب عالمي للرئيس السيسي بعد إعلان نتيجة الانتخابات رسميًا.. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 08:58 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يحق للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب بداية من إعلان النتيجة، حتى 2 يونيو القادم.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه لأول مرة منذ أكثر من 12 عاما يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، مشيرا إلى أن السيسي سيخرج للشعب في خطاب عالمي بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات.

وأوضح موسى، أن عدد أصوات المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية حوالي 200 ألف، أما عدد الأصوات في الداخل فتقترب من 24 مليونا.

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